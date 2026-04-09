«Информзащита»: количество вредоносных программ в open source увеличилось более чем в 10 раз

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за последние два года количество вредоносных программ в экосистемах с открытым исходным кодом увеличилось почти в 12 раз, причем основной всплеск – более 80% всех зафиксированных случаев пришлось на начало 2026 г. При этом уже более половины компаний сообщили о выявлении подозрительных или подтвержденных вредоносных сторонних пакетов в своих цепочках поставки ПО.

Анализ причин показывает, что ключевым фактором стала архитектура современной разработки, где доля open source-компонентов в корпоративных приложениях достигает 70-90%. Каждое приложение включает десятки прямых зависимостей и сотни транзитивных, что формирует разветвленную и слабо контролируемую цепочку поставки. На этом фоне злоумышленники все чаще используют компрометацию учетных записей разработчиков и сопровождающих пакетов. В 2025 г. число атак через захват аккаунтов выросло более чем в 12 раз год к году, а сами атаки маскируются под легитимные обновления. Отдельным вектором в 2025 г. стал slopsquatting: злоумышленники заблаговременно регистрируют пакеты с именами, которые ИИ-ассистенты «галлюцинируя» в ответ на запросы разработчиков, – и те устанавливают вредоносный код, не подозревая об обмане. Дополнительное давление создает практика автоматического обновления библиотек: по оценкам, около 60% команд внедряют новые версии компонентов не реже одного раза в неделю, что сокращает окно между публикацией вредоносного кода и его попаданием в инфраструктуру до нескольких часов. При этом только 21% компаний применяют задержку перед установкой новых версий, несмотря на понимание риска. Ситуацию усугубляет ограниченная видимость цепочки зависимостей: около четверти организаций не имеют централизованного контроля за источниками и обновлениями библиотек.

Наиболее уязвимыми остаются отрасли с высокой скоростью разработки и значительной долей внешнего кода. По оценке экспертов «Информзащиты», на ИТ и разработку программного обеспечения приходится 28% выявленных инцидентов, финансовый сектор занимает 19%, ритейл и электронная коммерция – 17%, телеком – 12%, энергетика и промышленность – 9%. Остальные 15% распределяются между медиа, образованием и государственным сектором. Отдельно выделяются компании с численностью до 500 сотрудников: на них приходится около 22% всех случаев использования вредоносных пакетов при существенно меньшей доле в общем объеме рынка. Это связано с ограниченными ресурсами на выстраивание процессов контроля и отсутствием выделенных команд AppSec.

«Бизнес долго воспринимал внешние программные компоненты как удобный строительный материал, при этом не всегда учитывая, что такой подход создает отдельную поверхность атаки. Это было объяснимо, пока речь шла в основном об уязвимостях в легитимном коде, для которых существовали понятные процессы учета и исправления. С вредоносными пакетами логика меняется: организация может получить угрозу в ту же минуту, когда разработчик устанавливает новую версию зависимости, причем эта версия будет выглядеть штатно и даже формально безопасно», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC «Информзащиты».

Снизить эти риски можно за счет последовательной перестройки процесса работы с внешними компонентами. Эксперты рекомендуют компаниям ввести обязательный контроль источников получения пакетов, использовать внутренние репозитории и прокси-узлы вместо прямой загрузки из публичных хранилищ, закреплять версии зависимостей и исключать бесконтрольные автоматические обновления. Для новых версий целесообразно устанавливать технологическое окно ожидания, чтобы не забирать пакет в инфраструктуру в первые часы или дни после публикации, когда вероятность скрытой компрометации максимальна. Не менее важно выстроить постоянную инвентаризацию состава программных компонентов, включая транзитивные зависимости, и увязать ее с процессами реагирования, чтобы служба безопасности понимала, где именно используется скомпрометированный пакет и какие учетные данные могли быть затронуты. Отдельного внимания требует защита рабочих мест разработчиков и сборочных контуров, поскольку именно они чаще всего становятся первой точкой соприкосновения с вредоносным кодом.