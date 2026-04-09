«Гигант Комплексные системы» и «Ред Софт» подтверждают совместимость рабочей станции ГКС-777 с операционной системой «Ред ОС»

Российский производитель ИТ-оборудования «Гигант Комплексные системы» и компания «Ред Софт», разработчик системного программного обеспечения, сообщают о полной совместимости высокопроизводительной рабочей станции ГКС-777 с операционной системой «Ред ОС». Успешно завершенный комплекс тестирований открывает заказчикам возможность формировать унифицированные автоматизированные рабочие места, сочетающие максимальную производительность оборудования с технологической независимостью программной платформы. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант Комплексные системы».

Специалистами компаний было проведено углубленное тестирование, подтвердившее стабильную работу рабочей станции ГКС-777 под управлением операционной системы «Ред ОС». Проверка охватила широкий спектр функций, включая корректную работу высокоскоростных интерфейсов ввода-вывода, поддержку дискретных графических адаптеров последних поколений, а также функционирование многоканальных систем хранения данных.

Ключевой особенностью совместимости является использование БСВВ (BIOS) «Гигант», разработанной производителем оборудования и зарегистрированной в Едином реестре российского программного обеспечения Минцифры России. Это обеспечивает высокий уровень аппаратной совместимости на системном уровне, обеспечивает безопасную загрузку операционной системы и полное соответствие требованиям к защите информации для государственных информационных систем.

Благодаря высокой производительности и гибкости конфигурации ГКС-777 тандем с «Ред ОС» позволяет решать задачи любой сложности. Модель поддерживает процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений, оперативную память DDR5 объемом до 192 ГБ, а также до двух высокоскоростных накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 и до четырех 2,5-дюймовых SSD или HDD. Наличие широкого набора портов (USB Type-C Gen2, USB Type-A, DisplayPort, HDMI, RJ-45 2,5 Гбит/с) и возможность установки опционального модуля Wi-Fi с Bluetooth обеспечивают гибкость подключения периферии и интеграции в инфраструктуру заказчика.

«Интеграция «Ред ОС» с рабочей станцией ГКС-777 обеспечивает высокий уровень производительности при решении ресурсоемких задач. Подтвержденная совместимость позволяет нашим совместным клиентам строить унифицированные автоматизированные рабочие места с гарантированной аппаратной поддержкой и полным технологическим суверенитетом», — сказали представители «Ред Софт».

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

«Главная идея ГКС-777 заключалась в создании решения, которое закрывает максимально широкий спектр задач — от офисных рабочих мест до профессиональной обработки тяжелых графических и инженерных файлов. Благодаря подтвержденной совместимости с «Ред ОС» наша платформа становится еще более привлекательной для заказчиков, которые требуют не только высокой производительности, но и полного суверенитета программно-аппаратного комплекса. Пользователь получает именно тот функционал, который ему нужен, с возможностью дальнейшего масштабирования и готовностью к работе сразу после включения», — отметил Яков Сотников, технический директор компании «Гигант Комплексные системы».

Совместимость ГКС-777 с «Ред ОС» дает заказчикам готовую импортонезависимую платформу, полностью соответствующую требованиям регуляторов. Внесение рабочей станции в Реестр промышленной продукции Минпромторга и наличие отечественного BIOS в реестре Минцифры обеспечивают прозрачность технологической базы и надежность оборудования при построении государственных информационных систем и критической инфраструктуры. Гарантийная поддержка устройства составляет 12 месяцев с возможностью расширения до 60 месяцев.

