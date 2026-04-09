Разделы

Бизнес Big Data
|

«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли

«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больших данных в строительной отрасли и сфере недвижимости. Подписание прошло на ежегодной международной конференции Data Fusion.

Партнёрство предусматривает выработку единых подходов к работе с отраслевыми данными, формирование стандартов их оборота и создание специализированной платформы для безопасного и прозрачного обмена информацией. «ДОМ.РФ Технологии» обладает уникальным опытом использования данных для разработки цифровых продуктов в жилищной сфере, а Platforma предоставляет платформенные решения для цивилизованного оборота данных.

В рамках сотрудничества Platforma будет использовать сервис экосистемы ДОМ.РФ «API ЕИСЖС» (Единой информационной системы жилищного строительства) — программный интерфейс, предоставляющий актуальные структурированные данные о строящихся домах, застройщиках, проектных декларациях и других объектах жилищной сферы в машиночитаемом формате. Это позволит Platforma интегрировать в свою экосистему достоверную отраслевую информацию из первоисточника для дальнейшего анализа и создания инновационных сервисов на основе больших данных.

«Технологическая экспертиза „ДОМ.РФ Технологии“ в сочетании с компетенциями Platforma в области создания и развития взаимовыгодных партнёрств между участниками рынка данных открывает новые возможности для жилищной отрасли. Совместная работа позволит выработать подходы и решения, которые будут востребованы компаниями из самых разных отраслей», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Совместная работа будет направлена на стимулирование вовлечения данных в хозяйственный оборот, повышение уровня цифровизации отрасли и создание новых возможностей для всех участников рынка недвижимости и смежных отраслей.

«Мы благодарны партнёрам за готовность к совместной работе по формированию цивилизованного рынка данных. „ДОМ.РФ Технологии“ обладает уникальными компетенциями в своей отрасли. Совместная выработка стандартов и механизмов работы с данными, а также использование „API ЕИСЖС“ позволит ускорить формирование зрелого рынка данных в России», — добавил Андрей Тотмаков, генеральный директор Platforma.

Подписаться на новости Короткая ссылка


