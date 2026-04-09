Автоматизация в Max за одну неделю: BSS помогает госсектору и бизнесу улучшить сервис

Решение BSS позволяет автоматизировать обслуживание граждан в Max с помощью единого окна для оператора, чат-бота с готовыми сценариями, речевой аналитики, ИИ-портала, и инструмента проактивного информирования. Технология уже готова к развертыванию в контуре заказчика без необходимости интеграции разрозненных систем. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Мессенджеры стали важнейшим каналом общения между гражданами и организациями, и эту роль все чаще берет на себя Max. BSS – аккредитованный партнер платформы – помогает быстро запустить обслуживание в этом канале.

Для этого BSS предлагает готовую экосистему: чат с оператором, чат-бот, речевую аналитику, ИИ-портал и инструменты для исходящих коммуникаций.

Благодаря опыту работы с ведомствами в более 50 регионах России – Социальный фонд России, МФЦ, Министерство здравоохранения, Федеральное казначейство – BSS знает специфику задач госсектора и повышенные требования к надежности. Решение поддерживает авторизацию через ЕСИА и разворачивается в контуре заказчика с соблюдением высоких стандартов ИБ.

Чат с оператором работает как окно общения через Max, которое соединяется с другими каналами: сайтом, мобильным приложением и т.д. Так оператор видит полную историю взаимодействия с клиентом и может точнее решить запрос. Заявки автоматически распределяются между специалистами с учетом их загрузки и темы.

Интеллектуальный чат-бот уже включает готовые сценарии – запись к врачу, получение справок, консультации МФЦ – и его можно легко адаптировать под задачи учреждения, оставив нужные и добавив новые сценарии. Он помогает гражданам получать услуги без ожидания оператора, но при необходимости быстро переводит диалог на специалиста.

Речевая аналитика поможет проанализировать 100% коммуникаций и с помощью ИИ-модуля быстро выявить частые причины обращений, проблемные места, ошибки операторов и любую другую информацию для улучшения качества обслуживания.

ИИ-портал – это умная база знаний, которая поможет операторам мгновенно найти любые инструкции и регламенты, а также будет давать подсказки по ходу диалога с клиентом.

Модуль исходящих коммуникаций – инструмент проактивного информирования граждан: он автоматически отправляет напоминания и уведомления о записи на прием, оплате услуг, изменениях в законодательстве и других важных событиях.

Таким образом, экосистема BSS закрывает весь цикл взаимодействия с гражданами: пользователи могут быстро решать свои вопросы в удобном канале, а ведомства – эффективно управлять нагрузкой на контакт-центры. Решение готово к развертыванию и не требует интеграции разрозненных модулей, поэтому запуск пилота и базовых сценариев займет от одной недели. Технология уже успешно работает в ряде регионов России.

Директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский: «В платформу встроен конструктор для создания агентов на больших языковых моделях. Вы можете выйти за рамки простого скриптового бота и внедрить интеллектуального ассистента. Кроме того, платформа поддерживает и текстовые, и голосовые сценарии. Начав с мессенджера, вы сможете легко масштабировать автоматизацию на голосового робота в единой среде. Таким образом, решение поможет заложить фундамент для цифровой трансформации на годы вперед».

