«Авито Подработка»: средняя желаемое вознаграждение за подработку у студентов — почти 35 000 рублей в месяц

«Авито Подработка» выяснила, как молодежь относится к совмещению учебы и подработки. В опросе приняли участие 10 тыс. россиян, включая учащихся 18–24 лет. Исследование показало, что подработка уже стала для многих студентов привычной частью повседневной жизни: 45% из них уже берут смены и планируют продолжать в течение всего 2026 г., а еще 34% респондентов планируют найти подработку в текущем году. В среднем учащаяся молодежь готова уделять подработке около 11 ч в неделю, а желаемый уровень вознаграждения оценивает в среднем в 34,88 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Главной причиной, по которой студенты стремятся совмещать учебу с подработкой, опрошенные назвали желание иметь собственный доход и финансовую самостоятельность — так ответили 55% респондентов. Еще 26% считают, что подработка помогает раньше сделать первые шаги в карьере, и столько же — что она развивает самостоятельность, организованность и ответственность. Для 22% учащейся молодежи подработка — это способ получить навыки, которые пригодятся в будущем, и лучше понять свои профессиональные интересы и предпочтения, а 20% воспринимают подработку как способ еще во время учебы получить полезный практический опыт.

При этом для большинства (60%) опрошенных студентов комфортным вариантом остается подработка до 10 ч в неделю — например, в отдельные вечера или по выходным. Еще 29% готовы уделять подработке от 11 до 20 ч в неделю.

Для многих студентов подработка — это не только вопрос дополнительного дохода, но и возможность попробовать себя в профессиональной среде. Так, 57% опрошенных сказали, что для них важно, чтобы подработка была связана с будущей специальностью. Из них 23% отметили, что ищут или выбирают только такие предложения, а еще 34% готовы рассматривать и другие варианты, но все же предпочли бы развиваться ближе к своей профессии. В то же время 40% студентов в первую очередь ориентируются на практические условия — уровень дохода и удобный график.

Подработка все чаще становится для студентов точкой входа в профессиональную среду. Каждый четвертый опрошенный (24%) рассказал, что уже получил благодаря подработке полезные связи, рекомендации или конкретное предложение о дальнейшем сотрудничестве. Еще 32% отметили, что уже общаются с людьми из интересующей их сферы, пусть пока и без конкретных карьерных предложений.

«Для многих студентов подработка сегодня становится одним из первых практических способов войти в профессиональную среду еще до окончания учебы. Такой формат позволяет не только зарабатывать первые деньги, но и формировать рабочие навыки, лучше понимать требования разных сфер и выстраивать полезные контакты. То, что в сумме более половины студентов (56%) связывают подработку с возможностью установить профессиональные связи для будущей карьеры, показывает: молодежь все чаще воспринимает такой опыт как значимую часть своего профессионального старта. Вероятно, в дальнейшем роль подработки как инструмента раннего карьерного входа будет только усиливаться», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».