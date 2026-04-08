За полный запрет электросамокатов 51% петербуржцев и 45% москвичей

51% петербуржцев уверен, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. Среди москвичей сторонников этой меры — 45%. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

45% экономически активных москвичей высказались за то, чтобы в городе полностью запретили передвижение на электросамокатах — как арендованных, так и личных. Против такой меры — 38%, затруднились с ответом 17%. В Санкт‑Петербурге сторонников запрета больше — 51%. Против ограничений выступают 32%, а 17% не определились с ответом.

В столице идею полностью убрать самокаты поддерживают 48% женщин и 41% мужчин. Среди жительниц города на Неве сторонниц еще больше — 52% против 50% среди мужчин.

Если среди москвичей до 35 лет запрет одобряют 30%, то в группе старше 45 лет — уже 58%. В Петербурге картина схожая: 38% среди молодежи, 54% среди респондентов старше 45 лет.

В Москве и среди обладателей высшего, и среди тех, у кого среднее профессиональное образование, доля сторонников запрета оказалась одинаковой — по 49%. В Петербурге разница есть, и заметная: 53% среди людей с высшим образованием и 59% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Цифровизация

Жители столиц с заработком до 100 тыс. руб. в месяц голосуют за запрет активнее тех, кто зарабатывает больше: 50% среди москвичей и 57% среди петербуржцев.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург. Время проведения: 11 марта — 1 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет. Размер выборки: по 1,6 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга

Сайт: https://k2int.ru/