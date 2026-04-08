«Яндекс 360» расширил возможности тарифа для фотографов

«Яндекс 360» обновил тариф «Для работы» с интеграцией сервиса Wfolio и расширил его сценарии использования. В тарифе появился конструктор сайтов, который позволяет собрать онлайн-портфолио и работать с клиентами в одном цифровом контуре. Обновление уже доступно пользователям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Тариф «Для работы» с Wfolio ориентирован на фотографов, видеографов и других специалистов, работающих с творческим контентом. Он помогает хранить и систематизировать файлы, собирать проекты и демонстрировать их клиентам.

Пользователи получают пять вариантов объема дискового пространства — от 3 до 30 ТБ. Каждый из них позволяет загружать RAW-файлы размером до 100 ГБ. Также доступна сборка профессиональных галерей под конкретные съемки и демонстрация их клиентам по ссылке. Обновление дополняет эти возможности конструктором сайтов.

Инструмент подойдет для создания онлайн-портфолио, где можно показать свои работы, описать виды услуг, разместить информацию о себе и отзывы клиентов, а также подключить онлайн-платежи. В основе такого сайта – блочная система: лендинг собирается из готовых шаблонов и адаптируется под разные устройства. Дополнительно доступны инструменты базовой аналитики и продвижения в поиске.

Редактирование сайта происходит внутри привычной среды «Яндекс 360» и Wfolio, к тому же не требует сторонних сервисов. Это позволяет выстроить полный цикл работы фотографа в одном контуре: от презентации портфолио для потенциальных клиентов до хранения исходников и демонстрации результатов.

Облачные решения обеспечивают более надежное хранение контента по сравнению с жесткими дисками и другими физическими носителями, а доступные объемы позволяют загружать даже самые большие проекты. Базовый объем 3 ТБ сейчас доступен со скидкой 495 руб. при оплате за год. Также предусмотрена ежемесячная оплата.

