VK запустила подписку «VK Видео Премиум»

VK сообщила о запуске подписки «VK Видео Премиум». С ней пользователи могут смотреть видео без рекламных вставок, пауз и ожиданий на любом устройстве: в веб-версии, мобильном приложении и на Smart TV.

Стоимость «VK Видео Премиум» составляет 299 руб. в месяц. Пользователи могут дополнительно подключить опцию с подпиской на «VK Музыку» за 100 руб.: за 399 руб. в месяц откроется доступ к контенту без рекламы сразу в двух сервисах. Возможность выбора сохраняется: каждый может продолжать пользоваться сервисами бесплатно с рекламой или перейти на премиальный формат без неё.

Подписку можно подключить и управлять ей в разделе настроек профиля в мобильных приложениях и Smart TV, на сайте и мини-приложении «ВКонтакте». Отключить сервис можно в любой момент за два шага: зайти в настройки профиля и выбрать раздел управления подпиской, затем нажать «Отключить». В дальнейшем платформа планирует расширить возможности «VK Видео Премиум», добавив дополнительные сервисы и опции.

«Подписка «VK Видео Премиум» позволяет смотреть ролики непрерывно и делает использование сервиса более удобным и приятным. Это важный шаг к тому, чтобы каждый зритель мог сам выбирать, как комфортнее смотреть контент», — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.