В Rutube назначен руководитель привлечения премиальных авторов

Видеосервис Rutube объявил о назначении Павла Белова на должность руководителя привлечения премиальных авторов. Это новая позиция в компании, которая была создана в связи с фокусом сервиса на авторский контент. Ключевой задачей Павла станет привлечение новых крупных авторов и выстраивание с ними долгосрочных партнерских отношений, а также формирование комьюнити.

Ранее Павел Белов был руководителем группы направлений партнерского маркетинга «Вконтакте».

«Я рад присоединится к команде и вижу для себя отличные перспективы! Я много лет работаю с авторами и партнерами, надеюсь, мой опыт будет полезен Rutube», — сказал Павел Белов.

С начала года Rutube активно развивает свою платформу, расширяя партнерские программы и увеличивая количество и качество контента. Количество активных авторов на сервисе превысило один миллион. Ежемесячно на Rutube загружается более 2,8 млн видео. Такие показатели стали следствием активной поддержки авторов. В 2026 г. видеосервис открыл авторам подробную статистику, запустил новый раздел для создателей с подробной информацией и рекомендациями для увеличения показателей авторских каналов, а также значительно усовершенствовал систему уровней и «Академию блогеров».

