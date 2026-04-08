В Москве открылась TikTok-кофейня «Закулисье», созданная нейросетью

В Москве открылась поп-ап кофейня-театр «Закулисье», концепция которой была создана с помощью искусственного интеллекта. Проект запустила тик-ток-блогер Алина при помощи нейросети, которая сопровождала запуск на всех этапах, – от идеи пространства до структуры работы. Об этом CNews сообщили представители «Закулисья».

Пространство оформлено как мини-сцена с кулисами. Перед гостями — игрушечная кофемашина, касса и холодильник, за которыми находится кукла, повторяющая образ создательницы проекта. Она принимает заказ и имитирует приготовление напитка, в то время как настоящий бариста делает кофе за кулисами. После этого кукла «выдает» готовый напиток. Таким образом пространство объединяет кофейню и кукольный театр — процесс превращается в перформанс для посетителей.

Автор проекта ранее работала бариста, но не имела опыта в предпринимательстве. В соцсетях Алина активно делится процессом создания «Закулисья», показывая все этапы — от идеи до запуска. Еще до открытия кофейня завирусилась в соцсетях — ролики о ее создании уже набрали более 10 млн просмотров.

Ключевую роль в разработке концепции сыграла нейросеть «Алиса AI». Она помогла выбрать помещение и локацию, мастерскую по создании куклы, упростила процесс оформления документации, а также дала советы в составлении меню.

После старта проекта нейросеть продолжает выступать в роли консультанта и помогает развивать кофейню.