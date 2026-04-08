В Московской области запустили новую систему онлайн-платежей

На портале госуслуг Московской области заработал обновленный сервис «Платежи». Он интегрирован в личный кабинет пользователя и упрощает процесс оплаты различных начислений. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис автоматически ищет неоплаченные счета на основе данных учетной записи: чем больше сведений о документах указано, тем шире охват автоматически обнаруживаемых начислений. При этом, если сервис не отобразил какой‑либо счет или нужно заплатить за другого человека, можно провести оплату вручную», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, перейти в профиль и открыть раздел «Платежи». Система сразу запустит автоматический поиск неоплаченных начислений – например, счетов за коммунальные услуги, налоги, госпошлины, административные штрафы и штрафы ГИБДД. Останется лишь проверить список найденных платежей и выбрать те, которые хотите оплатить.

Если какой‑то платеж не был обнаружен автоматически, необходимо воспользоваться разделом «Оплата по УИН»: ввести уникальный идентификатор начисления из имеющейся квитанции.

Оплату можно провести с карты любого российского банка, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП). После завершения операции информация о транзакции сохраняется в разделе «История платежей» в течение пяти лет.

