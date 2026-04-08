В МИФИ создали безопасный двигатель для наноспутников на «сухой воде»

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали двигатель Olga для малых космических аппаратов, работающий на так называемой «сухой воде» — веществе, которое изначально применялось для пожаротушения в серверных и библиотеках. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как пояснил директор Центра космических исследований и технологий НИЯУ МИФИ Евгений Степин, двигатель уже подтвердил свою работоспособность. «Двигатель Olga, который вот уже продемонстрировал свою принципиальную работоспособность, продемонстрировал тягу в вакуумной камере, — сказал он. — Сейчас решаются определенные технические вопросы, связанные с неутеканием рабочего вещества».

Главная особенность новой разработки — использование фторкетона (вещества, известного под неформальным названием «сухая вода»). Как рассказал руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ Игорь Егоров, выбор обусловлен необходимостью создания недорогой и абсолютно безопасной двигательной установки для образовательных спутников.

«Сейчас все больше делается очень недорогих образовательных спутников, и им нужны недорогие двигательные установки. Наш двигатель Vera сейчас имеет цену на уровне полутора миллионов рублей, и сильно ее снизить не получится, — сказал ученый. — А здесь мы разрабатываем более простой по конструкции двигатель. По сути, это бак с жидкостью, которая испаряется, и ее пары через клапан стравливаются в сопло и выбрасываются».

По словам разработчиков, традиционные двигатели на холодном газе используют вещества, создающие давление от десятков до сотен атмосфер, что делает их потенциально опасными при транспортировке. Игорь Егоров привел пример, когда коллег с баллоном сжатого азота не пустили на транспортный самолет до космодрома, потребовав стравить газ.

Новое вещество не токсично, не горюче и безопасно как для людей, так и для техники. «При комнатной температуре его давление паров — около полуатмосферы. Соответственно ёмкость с этой жидкостью не имеет избыточного давления здесь, на Земле, и не представляет опасности взрыва, — сказал Егоров. — Но при этом, когда мы выходим в космос, вокруг нас вакуум, этих полуатмосфер давления паров уже достаточно для создания тяги».

Этого давления, уточнил ученый, вполне хватает для маневров небольшого космического аппарата массой несколько килограммов. Первым спутником, который получит новую двигательную установку, станет создаваемый в МИФИ аппарат «Сварог-1», предназначенный для мониторинга гамма-излучения в научных целях. «Вот эта безопасность — это наше ноу-хау», — сказал Игорь Егоров.

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Создан накопитель нового типа на основе ДНК. Он хранит больше данных, чем флешка и расходует в 100 раз меньше энергии

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
