RWB запустила агентский факторинг для продавцов Wildberries

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила сервис агентского факторинга. Об этом CNews сообщили представители RWB.

С запуском «WB Факторинга» продавцы смогут прямо в личном кабинете маркетплейса получить целевое финансирование для закупки товаров у своих поставщиков, что ускорит оборот и позволит увеличить ассортимент.

«Запуск встроенного цифрового факторинга — это логичный шаг в развитии экосистемы финансовых продуктов Wildberries для предпринимателей. Процесс получения услуги и последующего обслуживания максимально прост и интегрирован в экосистему маркетплейса. Продавец может подать заявку на финансирование прямо в своем личном кабинете. После одобрения средства для оплаты новых партий товара переводятся поставщику в течение 24 часов. Решение от «WB Факторинг» позволяет партнерам больше фокусироваться не на операционке, а на стратегии и масштабировании бизнеса. В будущем помимо агентского факторинга в нашей линейке появится классический, которым смогут воспользоваться не только наши продавцы, но и любые компании на рынке», – сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

Агентский факторинг позволяет управлять себестоимостью товара за счет: возможности получения дополнительных скидок от поставщиков за объемы и раннюю оплату поставок; увеличения оборачиваемости через снижение стоимости закупки и формирование запасов к высоким сезонам; доступа к сезонным распродажам поставщиков.

Сервис «WB Факторинг» полностью цифровизирован: заявка подается онлайн за пару кликов, а платежи по агентскому факторингу погашаются с баланса продавца на маркетплейсе. Деньги в рамках утвержденного лимита доступны для многократного использования по принципу возобновляемой кредитной линии.

Лимит финансирования от «WB Факторинг» рассчитывается индивидуально для каждого продавца в зависимости от потребностей бизнеса, а срок предоставления средств составляет до шести месяцев.

Факторинг помогает обеспечить надежность и регулярность поставок, продукт четко привязан к операционному циклу. В отличие от кредита, факторинг позволяет получить финансирование без роста показателя долговой нагрузки.

Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Wildberries ударилась в такси и грузоперевозки. Для этого оптом куплены три гигантские компании

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ. Из-за него будут проблемы у смартфонов, ноутбуков и ТВ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
