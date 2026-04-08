RWB запустила агентский факторинг для продавцов Wildberries

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила сервис агентского факторинга. Об этом CNews сообщили представители RWB.

С запуском «WB Факторинга» продавцы смогут прямо в личном кабинете маркетплейса получить целевое финансирование для закупки товаров у своих поставщиков, что ускорит оборот и позволит увеличить ассортимент.

«Запуск встроенного цифрового факторинга — это логичный шаг в развитии экосистемы финансовых продуктов Wildberries для предпринимателей. Процесс получения услуги и последующего обслуживания максимально прост и интегрирован в экосистему маркетплейса. Продавец может подать заявку на финансирование прямо в своем личном кабинете. После одобрения средства для оплаты новых партий товара переводятся поставщику в течение 24 часов. Решение от «WB Факторинг» позволяет партнерам больше фокусироваться не на операционке, а на стратегии и масштабировании бизнеса. В будущем помимо агентского факторинга в нашей линейке появится классический, которым смогут воспользоваться не только наши продавцы, но и любые компании на рынке», – сказал глава финтеха RWB и председатель правления «WB Банка» Георгий Горшков.

Агентский факторинг позволяет управлять себестоимостью товара за счет: возможности получения дополнительных скидок от поставщиков за объемы и раннюю оплату поставок; увеличения оборачиваемости через снижение стоимости закупки и формирование запасов к высоким сезонам; доступа к сезонным распродажам поставщиков.

Сервис «WB Факторинг» полностью цифровизирован: заявка подается онлайн за пару кликов, а платежи по агентскому факторингу погашаются с баланса продавца на маркетплейсе. Деньги в рамках утвержденного лимита доступны для многократного использования по принципу возобновляемой кредитной линии.

Лимит финансирования от «WB Факторинг» рассчитывается индивидуально для каждого продавца в зависимости от потребностей бизнеса, а срок предоставления средств составляет до шести месяцев.

Факторинг помогает обеспечить надежность и регулярность поставок, продукт четко привязан к операционному циклу. В отличие от кредита, факторинг позволяет получить финансирование без роста показателя долговой нагрузки.