Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Positive Technologies запускает однодневную программу киберучений Standoff для бизнеса

Positive Technologies будет проверять устойчивость компаний к реальным кибератакам за один день в рамках нового формата киберучений Standoff. Тренировки будут направлены на практическую подготовку команд к реагированию на киберинциденты и отработку действий в условиях, приближенных к реальным. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Программа отвечает растущему запросу российского бизнеса: по данным исследования Positive Technologies, 58% компаний уже имеют опыт проведения киберучений, при этом еще 28% планируют организовать тренировки в ближайшее время.

Отношение российских компаний к киберучениям за последние несколько лет претерпело значительные изменения. Бизнес все чаще осознает, что стоимость простоя систем в случае реальной атаки многократно превышает затраты на подготовку и проведение тренировок. К тому же такие традиционные методы проверки безопасности, как тестирование на проникновение и сканирование уязвимостей, выявляют технические недостатки инфраструктуры, но не отвечают на главный вопрос: сможет ли команда эффективно действовать в условиях стресса, неполной информации и дефицита времени. При этом знание процедур не означает их выполнение в критически опасной ситуации, когда счет идет на минуты.

Киберучения решают эту задачу, воспроизводя различные сценарии атак в контролируемой среде. Организации, проводящие такие тренировки дважды в год, реагируют на инциденты на 35% быстрее тех, кто ограничивается теоретическим обучением. Дело в том, что киберучения позволяют отработать не только технические навыки, но и взаимодействие между подразделениями. И если раньше подобные мероприятия воспринимались как избыточная нагрузка на ИТ-отдел или формальный способ отчитаться перед регуляторами, то сегодня становятся полноценным инструментом управления рисками.

Согласно результатам опроса Positive Technologies, 60% организаций, уже проводивших киберучения, считают их важной частью стратегии ИБ, которая при правильном подходе может принести ощутимую пользу. При этом 41% респондентов считают оптимальным проводить тренировки два раза в год, 25% — раз в квартал, еще 24% — раз в год.

Киберучения Standoff — это однодневный аудит зрелости команды ИБ, построенный на ретроспективном анализе реальных атак. В отличие от синтетических сценариев, которые не отражают реальную картину, наш продукт показывает, как команда действует в условиях, максимально приближенных к настоящему инциденту. Два формата участия — стандартный и продвинутый — позволяют провести киберучения как для команд с базовыми навыками расследования, так и для опытных специалистов, которым нужна глубокая диагностика отраслевой инфраструктуры и сложных APT-сценариев.

«Заблаговременная проверка устойчивости процессов к реальным киберугрозам позволяет минимизировать репутационные и финансовые риски, с которыми может столкнуться организация в случае реальной кибератаки на нее. А интеграция практической подготовки в программы развития персонала помогает создавать команды, способные эффективно противостоять растущему числу киберрисков. Именно поэтому киберучения становятся важным элементом в обеспечении непрерывности бизнеса и повышении квалификации подразделений ИБ для все большего числа компаний», — отметил Олег Архангельский, руководитель продуктов киберполигона Standoff.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

