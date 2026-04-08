Пользователям Max стала доступна лента рекомендаций каналов

Пользователям Max стала доступна лента рекомендаций каналов. Познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте — новой папке «Каналы» в национальном мессенджере. Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение. Об этом CNews сообщили представители Max.

Найти папку «Каналы» можно в правой верхней части экрана — в разделе «Чаты» мессенджера. Пользователи увидят в папке ленту рекомендаций, смогут прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на «+».

Если пользователь подписался на более 20 каналов — в папке отобразятся те каналы, на которые он подписан.

В начале апреля 2026 г. количество приватных и публичных каналов в Max достигло 4,7 млн, включая каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 245 млн.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/