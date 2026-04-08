Разделы

E-commerce
|

Ozon запускает крупный фулфилмент-центр в Кузбассе

Ozon открыл крупный логистический центр в Кемеровской области. Благодаря запуску складского объекта в регионе будут созданы дополнительные рабочие места, а клиенты маркетплейса, даже из самых отдаленных поселений региона, получат еще более простой доступ к 400 млн товарам на цифровой платформе с быстрой доставкой и в шаговой доступности в ближайшем пункте выдачи. В свою очередь, местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на ближайший склад. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи курьерам в доставку до клиентов. С запуском первой очереди площадь склада составила 40 тыс. кв. м по полу. На объекте может храниться более 17 млн товаров, а ежедневно фулфилмент-центр способен обрабатывать около 500 тыс. заказов. После выхода на полную мощность суммарная площадь склада превысит 100 тыс. кв. м по полу — объект сможет хранить более 40 млн товаров и ежедневно обрабатывать почти 1,2 млн заказов.

«Одним из наших ключевых условий была регистрация подразделения маркетплейса в Кузбассе. Компания его выполнила, соответственно, налоговые отчисления пойдут в бюджет области. Это важно и для диверсификации региональной экономики. Распределительный центр возьмет на себя посылки кузбасских и томских клиентов компании — когда он начнет работать, срок доставки сократится. Кроме того, снизятся издержки у наших предпринимателей, которым ранее приходилось отправлять свою продукцию в логистические хабы других регионов», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Уже в июне 2026 г. площадь логистического центра в Кемеровской области планируется расширить почти до 65 тысяч кв. м. по полу. Собственные инвестиции компании в технологическое обеспечение и ИT-инфраструктуру объекта превысили 5 млрд руб.

«Только за первые два месяца 2026 г. число заказов в Кемеровской области выросло в 2,5 раза год к году. За это же время число клиентов в регионе увеличилось более чем на 50%, а на одного покупателя, в среднем, приходится на 65% больше заказов, чем в прошлом году. Товарооборот местных предпринимателей по итогам 2025 г. повысился на 40%, а за три года он растет, в среднем, в шесть раз. Благодаря запуску логистического центра скорость доставки товаров повысится, а значит продавцы смогут увеличивать продажи, а покупатели — быстрее получать заказы в шаговой доступность в пунктах выдачи» — сказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

Сейчас в Кемеровской области работают более 1,3 тыс. ПВЗ, свыше 300 из которых расположены в Кемерово, а более 500 — в городах и поселениях до 50 тыс. человек. Всего в Сибирском федеральном округе почти 10 тыс. пунктов выдачи Ozon. Их количество увеличилось почти на 70% год к году.

Логистическая инфраструктура Ozon превышает 5 млн. кв. м. по полу и включает в себя 52 фулфилмент-центра и более 150 хабов доставки в ключевых регионах страны от Калининграда до Хабаровска, а также в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Ежедневно на складских объектах Ozon осуществляется около 55 млн операций с товарами и проходит свыше 23 млн отправлений в логистику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

