Открылся новый высокотехнологичный завод «Лалибела Кофе» в Смоленской области

Российский рынок кофе получил новый источник крупных промышленных мощностей. В Смоленской области 7 апреля начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела Кофе». Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб. Мощности предприятия позволят не только укрепить позиции бренда на отечественном кофейном рынке, но и стать ключевым промышленным партнером для розничных сетей и сегмента HoReCa, предлагая контрактное производство по стандартам международных гигантов. Об этом CNews сообщили представители «Лалибела Кофе».

Ключевым отличием нового производства стала многоступенчатая система очистки зеленого зерна, включающая аспирацию, магнитные уловители, пневмостол (гравитационный сепаратор), фотосепарацию. После обжарки зерно проходит дестонер, фотосепаратор и финальный контроль на рентген-установке. Такой подход, характерный для мировых производителей, является осознанным стандартом качества и уникальным для российского рынка, особенно в сегменте СТМ.

Крупные складские мощности и система долгосрочных контрактов на поставки зеленого кофе из-за рубежа позволяют компании минимизировать ценовую волатильность и риски сбоев логистики, гарантируя стабильность поставок для партнеров и потребителей. Высокая степень автоматизации и единая цифровая экосистема обеспечивают сквозную прослеживаемость каждой партии продукции: от поставок сырья до реализации готовой упаковки.

«Запуск завода — стратегический шаг в условиях стабильного роста рынка, который приближается к 90 тыс. т потребления натурального и 100 тыс. т растворимого кофе в год. После выхода на полную мощность мы сможем производить до 18 тыс. т натурального и 7 тыс. т растворимого кофе ежегодно. Это позволит компании занять до 15% и около 7% соответствующих сегментов рынка и войти в топ-5 отечественных производителей», — сказал генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин.

Проект реализован при поддержке властей Смоленской области, что подчеркивает его социально-экономическую значимость для региона. Предприятие укрепляет промышленный потенциал области.

«В эпоху импортозамещения особенно ценно, когда местные компании не просто удерживают позиции, но и масштабируются. Запуск завода “Лалибела Кофе” — яркий пример того, как традиции качества сочетаются с современными технологиями. Сделан еще один шаг к укреплению продовольственной безопасности и развитию экономики нашего региона. Правительство Смоленской области поддерживает все производственные направления, включая такие современные, как кофейная индустрия. Желаю компании успехов, а всем работникам — стабильной работы и новых достижений!», – сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Оборудование нового завода полностью охватывает всю современную кофейную категорию: от классического зернового и молотого кофе до капсул, дрип-пакетов и формата «3 в 1» в привычных для россиян саше и стиках. Это позволяет «Лалибела Кофе» не только усиливать собственный бренд, но и быть гибким партнером для федеральных розничных сетей, динамично развивающих свои собственные торговые марки (СТМ) в категории кофе.

«Федеральные сети уже не первый год последовательно развивают собственные торговые марки. В категории кофе этот сегмент растет особенно динамично, при этом доля СТМ на полке имеет существенный потенциал для дальнейшего развития. Наша экспертиза и новые мощности позволяют предлагать сетям качество и стандарты, сопоставимые с крупнейшими международными производителями, помогая им реализовывать потенциал роста их СТМ», — сказал Дмитрий Гущин.