Новые инструменты управления доступом и навигации по данным в обновлении NextBox 1.10

Российская ИТ-компания «Потенциал» представила обновление корпоративной on-premise-платформы для хранения и совместной работы с данными NextBox 1.10.

В релизе сделан акцент на расширении возможности администрирования, улучшении навигации по файлам и упрощении работы пользователей с корпоративными данными.

В версии 1.10 расширены возможности управления пользователями и политиками доступа.

Массовый выбор пользователей. Теперь при настройке ограничений по размеру файлов, расширениям и квотам доступен массовый выбор пользователей, что позволяет администраторам быстрее назначать и отзывать ограничения сразу для нескольких сотрудников, значительно упрощая администрирование системы.

Добавлена группа по умолчанию для новых пользователей. Теперь при создании аккаунта пользователь автоматически добавляется в заданную группу, что помогает сразу включать сотрудников в необходимые рабочие процессы.

Форма обратной связи в личном кабинете пользователей. Появилась возможность отправлять вопросы, предложения и сообщения напрямую из интерфейса платформы без перехода во внешние каналы коммуникации.

Отдельная иконка вызова окна загрузок в шапке интерфейса. Она позволяет в любой момент открыть список текущих и завершенных загрузок без необходимости запускать новую.

В разделе «Доступное мне» реализована система тегирования файлов, папок и групп объектов. Теперь одному объекту можно назначать несколько тегов, что значительно упрощает структурирование данных и поиск нужных материалов.

Новый подраздел, в котором отображаются все объекты, доступ к которым пользователь предоставил другим сотрудникам. Это позволяет быстрее находить такие файлы и контролировать выданные права доступа.

Платформа NextBox уже активно задействована в крупных организациях, где особенно важны безопасность данных и контроль доступа. Обновление NextBox 1.10 продолжает развитие платформы как современного корпоративного цифрового хранилища, ориентированного на удобство работы с данными, прозрачное управление доступом и оптимизацию повседневных рабочих процессов.

