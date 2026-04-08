Техника
Nerpa обновила линейку ноутбуков Caspica

Российский ИТ-производитель Nerpa обновил линейку ноутбуков Caspica. В нее вошли три новые модели: Huso, Lota и Aloso. Устройства доступны партнерам через официального дистрибьютора бренда — компанию OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Линейка охватывает разные сценарии использования — от базовых офисных задач до более требовательных рабочих нагрузок.

Модель Caspica Aloso ориентирована на повседневную работу и обучение. Ноутбук представлен в диагоналях 14 и 15,6 дюйма, оснащен IPS-дисплеем и доступен с процессорами Intel и AMD.

Caspica Lota ориентирован на более универсальные сценарии. Модель выполнена в металлическом корпусе и оснащена безрамочным матовым экраном с соотношением сторон 16:10. Поддерживает расширение оперативной памяти и накопителя. Это позволяет адаптировать конфигурацию под задачи пользователя. Два порта USB 3.2 Gen2 Type-C обеспечивают передачу данных, питание и подключение внешних мониторов.

Флагманская модель — Caspica Huso. Корпус устройства выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает его легкость и устойчивость к нагрузкам. Ноутбук построен на процессоре Intel Core Ultra 5 125U (14 ядер) и представлен в диагоналях 14 и 16 дюймов с соотношением сторон 16:10. Поддержка Thunderbolt 4 и набор интерфейсов (USB, Type-C, HDMI, кардридер) упрощают подключение периферии. Конструкция предусматривает два слота M.2 PCIe 4.0 для SSD и слот SODIMM для оперативной памяти объемом до 40 ГБ, что дает возможность модернизации.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования Импортонезависимость

Ноутбуки Nerpa поддерживают работу с российскими операционными системами «Астра», «Альт», «Ред ОС». Для партнеров доступны услуги брендирования, кастомизации и предустановки программного обеспечения. Базовая гарантия на технику бренда предоставляется на год с возможностью расширения до трех лет.

«Мы последовательно развиваем линейку Caspica, ориентируясь на реальные сценарии использования — от базовых рабочих задач до более требовательных нагрузок. В обновлении сделали акцент на гибкости конфигураций, поддержке российских операционных систем и удобстве интеграции в корпоративную ИТ-среду», — отметил Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Выручка «дочки» «Аквариуса» рухнула на 75%, продажи упали в четыре раза. Компания бросила целое направление

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
