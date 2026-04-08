На Wildberries появилась ИИ-примерка косметики

Wildberries запускает тестирование нового инструмента — ИИ-примерка косметики. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новый функционал позволяет покупателям заранее оценить, как выбранный продукт будет выглядеть на них. Уже сейчас пользователям доступна возможность примерить оттенок помады или блеска прямо на своей фотографии. При нажатии на специальную кнопку внутри карточки товара пользователю предлагается загрузить фотографию своего лица, после чего нейросеть автоматически наносит выбранный оттенок. Алгоритмы учитывают индивидуальные особенности кожи и освещения, обеспечивая максимально реалистичный визуальный эффект.

Запуск инструмента отражает устойчивый рост интереса к онлайн-покупкам в категории «Красота». Согласно опросу сервиса «RWB Исследования», треть женщин (34%) покупают косметику раз в месяц и чаще, а почти половина (49%) — только или преимущественно онлайн. При этом большинство покупательниц (62%) ориентируются на отзывы, а 40% — на обзоры в социальных сетях, что подчеркивает важность дополнительных цифровых инструментов, помогающих принять решение о покупке.

На текущем этапе примерка доступна в категориях «Помады» и «Блески» в формате ограниченного тестирования и подключена для части продавцов. При этом воспользоваться функцией уже могут все пользователи мобильного приложения Wildberries. Компания планирует собрать обратную связь от пользователей и партнеров для дальнейшего развития инструмента и масштабирования на новые категории.

«Мы последовательно развиваем сценарии виртуальной примерки на платформе. Ранее мы запустили примерку одежды и увидели высокий отклик со стороны пользователей — этот опыт подтвердил, что такие инструменты помогают принимать решение о покупке. Мы начали с помад и блесков как наиболее понятного и технологически простого продукта для тестирования, чтобы отработать качество визуализации и пользовательский опыт. При этом мы видим, что поведение покупателей в категории уже меняется: все больше пользователей выбирают косметику онлайн, но при этом им по-прежнему важно “примерить” продукт перед покупкой. ИИ-примерка как раз закрывает этот разрыв между онлайн- и офлайн-опытом», — отметила директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева.

Новый инструмент стал еще одной частью стратегии Wildberries по внедрению ИИ-технологий для развития бизнеса и улучшения покупательского опыта на платформе. Ранее компания запустила виртуальную примерочную одежды, умный поиск по фото, нейросетевой пересказ отзывов — эти и многие другие функции работают на основе искусственного интеллекта.

