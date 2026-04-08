На маркетплейсе «М.видео» появились в продаже автомобильные шины

«М.видео» объявляет о запуске новой товарной категории: на маркетплейсе компании стартовали продажи автомобильных шин. На первом этапе пользователям доступно более 7 тыс. SKU, включая продукцию международных и российских брендов — Ikon, Kumho, Hankook, Gislaved, Cordiant, Bridgestone, Pirelli, Michelin, Yokohama и КАМА. Более 3 тыс. позиций в текущем ассортименте приходится на летние шины. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Запуск категории расширяет предложение маркетплейса «М.видео» за пределы традиционного ассортимента электроники и бытовой техники и усиливает мультикатегорийность. Компания последовательно запускает новые направления, включая мебель и товары для дома, DIY, спортивные товары и туризм, а также запустила категории одежды и аксессуаров. В автомобильном сегменте в продаже появились электромобили, а также автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Появление автомобильных шин позволяет пользователям решать еще один практичный сценарий покупки в рамках единой цифровой витрины.

Ассортимент охватывает ключевые ценовые сегменты и размеры, формируя базовое предложение как для массового спроса, так и для более требовательных пользователей. В ближайшее время категория будет дополнительно масштабирована: ассортимент планируется увеличить до десятков тысяч наименований с расширением позиции выбора по брендам, типам, размеру и ценовым сегментам. Параллельно развивается пользовательский интерфейс: шины представлены в наглядном формате с системой фильтров и параметрического подбора, что упрощает поиск и выбор товара.

Руководитель отдела DIY/Авто/Спорт компании «М.видео» Андрей Сафронов: «Мы последовательно расширяем ассортимент маркетплейса за счет категорий с понятным массовым спросом и высоким потенциалом масштабирования. Автомобильные шины — одна из таких категорий: она регулярно формирует сезонные пики спроса и требует широкого ассортимента для точного подбора под конкретные параметры автомобиля. Уже на старте мы вывели на витрину более 7 тыс. SKU, включая продукцию ключевых международных и российских брендов, и в ближайшее время существенно расширим предложение до десятков тысяч наименований. Вместе с этим мы развиваем удобные инструменты подбора — например фильтры по параметрам, которые особенно важны в такой технически сложной категории. Доставка товара в категории осуществляется напрямую от поставщика, что позволяет обеспечить широкую географию покрытия и гибкость логистики, соответствующую специфике товара. Для нас это не просто запуск новой товарной группы, а поступательное развитие мультикатегорийной платформы, где клиент может успешно решать все больше повседневных задач в рамках одного сервиса. Мы видим, что именно такая модель становится ключевым драйвером роста нашего маркетплейса и позволяет повысить количество заказов».