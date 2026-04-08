Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Metrika42 помогла промышленному предприятию выявить причины деградации «1С» и сформировать план устранения критичных узких мест

Для производственных компаний стабильная работа «» — это не только вопрос удобства пользователей, но и основа непрерывности ключевых бизнес-процессов: от учета и документооборота до регламентных операций и обмена данными между системами. На примере проекта для одной производственной компании команда Metrika42 показала, как мониторинг «» может стать не просто источником графиков, а практическим инструментом для поиска первопричин проблем производительности и принятия технически обоснованных управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Облачная платформа Metrika42 собирает метрики серверов, «1С» и СУБД, анализирует техжурнал «1С», показывает APDEX, длительные запросы, блокировки, ошибки и инциденты в едином личном кабинете, а также поддерживает Telegram-оповещения и экспертную интерпретацию данных.

В ходе анализа у заказчика были выявлены два системных контура проблем. Первый — конфликт блокировок и подвисания в одной из баз на старой платформе «1С» 8.2. Второй — перегрузка по CPU и накопление памяти на рабочих процессах в среде 8.3, из-за чего в пиковые моменты начинали тормозить все базы этого контура. Для бизнеса это означает не локальный технический дефект, а прямой риск замедления ключевых операций, роста времени отклика системы и потери предсказуемости работы ИТ-ландшафта.

Отдельным направлением стала диагностика тяжелых операций и фоновых процессов. Например, одно регламентное задание запускалось около 800 раз в день, а средняя длительность запросов в рамках его выполнения составляла 48 секунд. В совокупности это давало более 10 часов SQL-нагрузки, что напрямую влияло на общую производительность системы. Кроме того, в ключевой базе «1С» была обнаружена таблица объемом более 600 ГБ, что осложняло резервное копирование и восстановление и повышало операционные риски для ИТ-службы.

Мониторинг также выявил инфраструктурные и архитектурные ограничения. На одном сервере «1С» были зафиксированы настройки кластера «1С», отличающиеся от рекомендуемых, включая параметры, влияющие на управление памятью и жизненным циклом рабочих процессов. Существенную нагрузку на RAM создавали обмены между базами через COM-соединения: в отчете прямо указано, что такой механизм является основным источником потребления памяти на сервере приложений. На уровне СУБД были выявлены дополнительные риски: отсутствие ограничений Max Server Memory, неавтоматизированное обслуживание индексов и отсутствие регламентных заданий по резервному копированию баз данных. В совокупности это означает, что без системного мониторинга заказчик видел бы лишь отдельные симптомы, но не полную картину причин деградации.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных Цифровизация

Практическая ценность Metrika42 в этом кейсе — в том, что продукт позволил собрать данные с разных уровней в единый контур анализа: инфраструктура, сервер «1С», СУБД, техжурнал, блокировки, ошибки и аномальные инциденты. В результате заказчик получил не просто набор уведомлений о замедлениях, а структурированный план действий: какие узкие места критичны, какие изменения стоит делать в коде и архитектуре, где нужно корректировать настройки платформы и СУБД, а где — пересматривать сами интеграционные механизмы. Такой подход сокращает время от обнаружения сигнала до управленческого и технического решения, а также снижает зависимость от ручного поиска причин силами редких экспертов.

«Для нас принципиально важно, чтобы мониторинг «1С» воспринимался не как набор разрозненных дашбордов, а как инструмент принятия решений для ИТ и бизнеса. В этом кейсе Metrika42 помогла заказчику перейти от симптомов — подвисаний, блокировок, перегрузки CPU и RAM — к конкретным причинам и приоритетному плану улучшений. Именно в этом мы видим стратегическую ценность продукта: не просто показывать, что система работает нестабильно, а помогать быстро понять почему это происходит и что делать дальше», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

