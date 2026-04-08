MAR Consult: общественное мнение об изоляции Рунета

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к возможности изоляции Рунета. С 1 марта 2026 г. Роскомнадзор совместно с ФСБ и Минцифры смогут изолировать Рунет от глобальной сети, если посчитают, что существует серьезная угроза безопасности.

Лишь 19% респондентов хорошо знакомы с сутью инициативы по изоляции Рунета. Почти половина (47%) слышали о теме, но знают о ней немного, а 34% вообще не сталкивались с этой информацией. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в марте 2026 г.

Наблюдается выраженный демографический разрыв: мужчины (27%) осведомлены почти в 2,5 раза лучше женщин (11%). Молодежь 18–24 лет (32%) знает о теме в четыре раза лучше, чем группа 55–65 лет (8%). Среди респондентов с доходом более 250 000 руб. на семью больше всего тех, кто знаком с темой – 45%.

Основным источником информации о возможной изоляции Рунета для большинства респондентов стали социальные сети и мессенджеры (56%). Федеральные СМИ упомянули 30% опрошенных, друзей и коллег — 27%, региональные СМИ — 20%, блогеров и независимые медиа — 19%. Официальные источники государственных органов назвали лишь 14% респондентов.

Отношение к изоляции: условная поддержка с оговорками

Можно наблюдать парадоксальную ситуацию: при низкой популярности официальных каналов граждане одновременно ожидают от государства прозрачности в реализации столь значимых мер.

Если рассматривать изоляцию Рунета как меру в случае серьезной угрозы национальной безопасности, мнения распределились следующим образом: 26% считают это оправданной мерой в исключительных ситуациях; 32% допускают возможность, но только при четких ограничениях; 28% сомневаются в необходимости такой меры; 14% считают ее недопустимой ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, 58% респондентов теоретически допускают изоляцию, однако почти все они выдвигают жесткие условия ее реализации.

Восприятие рисков и выгод: асимметрия опасений

Среди положительных последствий изоляции Рунета респонденты чаще всего называли защиту от внешних информационных атак (31%), повышение кибербезопасности (28%), стабильную работу государственных сервисов (24%), снижение зависимости от зарубежных платформ (23%) и снижение влияния «недружественных» ресурсов (22%). При этом 36% опрошенных заявили, что не видят в изоляции никаких положительных последствий.

Наибольшие опасения вызывают: ограничение доступа к информации (51%), замедление интернета (51%), перебои в работе привычных сервисов (47%), усиление контроля и цензуры (36%), экономические потери для бизнеса (29%) и проблемы с международными транзакциями (21%). Лишь у 9% нет никаких опасений, в сравнении с 36% – тех, кто не видят позитивных последствий.

Условия приемлемости: запрос на правовые и технические гарантии

Респонденты назвали ключевые условия, которые сделали бы изоляцию более приемлемой: технические гарантии сохранности работы банков, госуслуг и связи (35%); предварительное информирование граждан (35%); четко прописанные в законе основания для применения меры (26%); ограничение по срокам, то есть временный характер изоляции (26%); возможность доступа к критически важным международным ресурсам (23%); публичная отчетность о причинах и последствиях решения (22%); независимый общественный или экспертный контроль (16%); судебное подтверждение необходимости меры (11%); обязательный парламентский контроль (10%).

При этом 27% заявили, что никакие условия не сделают изоляцию приемлемой для них.

Контроль и доверие: централизация

На вопрос о том, какой орган должен контролировать принятие решения об изоляции Рунета, 43% респондентов назвали Совет Безопасности России. Парламент (Госдума и Совет Федерации) выбрали 11%, общественный совет с участием экспертов и граждан — 16%, судебную систему — 4%. 26% считают, что никакой дополнительный контроль не нужен.

Оценка реалистичности угроз

28% респондентов считают угрозы, которые могли бы привести к изоляции Рунета, вполне возможными в ближайшие годы; 24% — возможными, но маловероятными; 12% — маловероятными; 8% — практически нереальными. 28% затруднились с ответом.

Респонденты считают, что изоляция Рунета возможна при любых серьезных угрозах национальной безопасности (30%), при военной угрозе или конфликте (22%), при угрозе работе банков и финансовых систем (13%), при внешней кибератаке (12%), при масштабных информационных атаках (11%), при серьезных сбоях международной инфраструктуры (9%).

14% уверены, что ни в каких случаях не должна применяться изоляция российского сегмента интернета. И еще 14% затруднились ответить.

Если вероятность изоляции Рунета возрастет, 22% респондентов начнут использовать альтернативные сервисы и инструменты для обхода блокировок, 18% станут внимательнее к публикуемой ими информации, 17% сократят время в интернете, 15% не планируют существенно менять свое поведение. 28% пока не задумывались над этим вопросом.

Молодежь 18–24 лет наиболее склонна к использованию инструментов обхода блокировок (43%), также мужчины готовы в большей степени, чем женщины обходить блокировку (30% против 14%), а больше женщин предпочтут сократить время в интернете (24% против 10% у мужчин).

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Можно наблюдать условный консенсус: поддержка меры изоляции Рунета растет при четком сценарии внешних угроз (кибератака, военный конфликт), но резко падает при отсутствии прозрачных механизмов контроля и временных ограничений. Помимо этого, определяется поведенческая адаптация: при росте вероятности изоляции значимая часть аудитории готова использовать инструменты обхода блокировок или самоцензурироваться, что может привести к фрагментации цифрового пространства. Российское общество не отвергает идею цифрового суверенитета как таковую, но требует ее встраивания в правовое поле с четкими "предохранителями". Игнорирование этого запроса может превратить техническую меру в источник социальной напряженности».