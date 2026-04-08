Логистическая инфраструктура RWB превысила 5,2 млн кв. м

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) продолжает развитие логистической инфраструктуры: ее совокупная площадь превысила 5,2 млн кв. м, а число объектов — более 200. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В 2025 г. компания запустила 12 новых логистических объектов, а совокупные инвестиции в развитие логистической, ИТ-инфраструктуры, а также в новые проекты и направления превысили 310 млрд руб.

Компания продолжает строительство новых объектов и расширение действующих логистических комплексов. В 2026 г/ планируется расширение действующих мощностей в Красном Бору (Ленинградская область), Пензе, Владивостоке и Юрге. Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию логистических центров в Омске, Твери, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Оренбурге, Сургуте, Чите, Перми, Красноярске и Смоленске. Также компания откроет первые собственные объекты в странах присутствия — в Минске, Алматы и Астане. Общая площадь новых логистических центров составит 1,7 млн кв. м.

Развитие логистической инфраструктуры снижает операционные и логистические издержки для продавцов и производителей, одновременно расширяя их возможности по хранению и управлению товаров. Для покупателей это означает сокращение сроков получения заказов и стабильно высокий уровень сервиса.

Строительство и модернизация складских комплексов компании являются стратегически значимым драйвером развития отраслевой инфраструктуры и напрямую способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов присутствия. Реализация таких проектов формирует новые точки экономического роста и стимулирует деловую активность. Компания намерена и далее последовательно масштабировать и укреплять свою логистическую инфраструктуру, усиливая свои позиции на рынке.

