Липецкий Сбербанк поможет смоленскому ООО «ВЗК» интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы

При участии Липецкого отделения Сбербанка корпоративная платформа для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») была интегрирована в проект реконструкции и модернизации производства компании «ВЗК» (ГК «Мелком»). Об этом CNews сообщили представители ГК «Мелком».

GigaChat Enterprise – платформа для создания персонализированных ИИ-агентов. Полностью российское решение настраивается под конкретные запросы и потребности предприятий. Особенность гибридной поставки заключается в том, что платформа функционирует в приватном облаке, обеспечивая все преимущества управляемой инфраструктуры, но при этом данные пользователя хранятся исключительно на его собственных серверах, а сама языковая модель не сохраняет информацию после генерации ответа.

Решение позволит снизить внутренние затраты за счет автоматизации рутинных операций, увеличить объемы продаж благодаря оптимизации процессов и повышения качества продукции, минимизировать риски основываясь на данных предиктивной аналитики и как итог – повысить конкурентоспособность и обеспечить лидерство на рынке. Пользователям сразу «из коробки» доступны базовые сценарии продуктивности и типовые ИИ-агенты для разных офисных ролей.

Мощность предприятия составит 108 тыс. тонн в год. Здесь будут производиться полнорационные корма для аквакультуры, разработанные Научно-техническим центром ГК «Мелком» совместно с индустриальным партнером ВНИРО. На начальном этапе ООО «ВЗК» запустит две производственные линии с суммарной производительностью 15 тонн в час. Запуск производства запланирован на II квартал 2026 г.

Дмитрий Григорьев, заместитель управляющего Липецким отделением Сбербанка: «Проект реконструкции «ВЗК» станет примером успешного применения ИИ-агентов в агропромышленном комплексе. Это соответствует нашим целям трансформации и агентизации бизнес-процессов. Помогая предприятиям внедрять такие платформы, мы содействуем их трансформации в цифровых лидеров, которые работают рука об руку с персональными ИИ-помощниками».

Михаил Дорофеев, генеральный директор, председатель правления ГК «Мелком»: «Интеграция «ГигаЧат Бизнес» в наши процессы – это не просто внедрение технологии, а системный шаг к созданию интеллектуального производства. В партнерстве со «Сбером» мы строим предприятие нового поколения, где искусственный интеллект помогает принимать точные управленческие решения, повышает эффективность каждого этапа – от разработки рецептур до отгрузки готовой продукции. Уверен, что этот опыт станет основой для дальнейшей цифровой трансформации не только нашей компании, но и всего сектора производства инновационных кормов для аквакультуры».