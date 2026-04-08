«Ленфильм» и «ON Медиа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Старейшая киностудия России «Ленфильм» и холдинг «ON Медиа», управляющий бизнесами группы МТС в сфере развлечений, заключили соглашение о долгосрочном партнерстве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение предусматривает совместную образовательную и выставочную деятельность, производство полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, обмен технологиями и профессиональными кадрами, а также продвижение отечественного контента и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере кинематографии.

Ряд успешных сериалов онлайн-кинотеатра «Кион», такие как «Дорогой родственник» и «Черное солнце», создавались в Санкт-Петербурге. Одним из главных направлений сотрудничества «Ленфильма» и «ON Медиа» станет взаимное предоставление студий, техники и оборудования для съемок и постпродакшна. Также партнеры планируют вместе участвовать в государственных программах поддержки кино, обмениваться опытом, исследованиями и аналитикой рынка.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Софья Митрофанова, генеральный директор «ON Медиа»: «Сотрудничество с киностудией “Ленфильм” расширяет наши возможности производства фильмов и сериалов и вывода российского кинематографа на международный уровень. Мы активно пользуемся городской съемочной инфраструктурой, а недавно начали интеграцию компании “Объединенные русские киностудии”, которая управляет кинопроизводственным комплексом “Кинополисв Санкт-Петербурге. Объединив усилия с “Ленфильмом”, мы сможем действовать эффективнее, выпуская проекты сообща и тем самым сохраняя традиции ленинградской школы кино».

Надежда Андрющенко, генеральный директор «Ленфильма»: «Сейчас киностудия стала частью города, и становится центром патриотического и военно-исторического кино. И сегодня мы совершаем значимый шаг, который станет прологом к новым горизонтам в мире отечественного кино. Наше партнерство с «ON Медиа» – это начало долгой и плодотворной совместной работы, которая нацелена на достижение серьезных результатов. В эпоху глобализации и цифровой революции, когда границы между культурами стираются, как никогда важно сохранять и продвигать уникальные черты национального киноискусства. Я уверена, что объединение ресурсов и компетенций киностудии “Ленфильм” и "ON Медиа" позволит нам реализовывать яркие совместные проекты – будь то полнометражные фильмы, сериалы или инновационные форматы, которые, несомненно, станут мостом между прошлым и будущим отечественного кинематографа. Убеждена, что впереди нас ждет много успешных проектов, ярких премьер и заслуженных наград».

