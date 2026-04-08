«Иви» запускает раздел аудиосериалов

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о запуске нового раздела в мобильном приложении — аудиосериалов. Теперь у подписчиков платформы будет еще более разнообразный выбор контента, и они смогут погружаться в любимые истории, не привязываясь к экрану, — во время поездок, занятий спортом или выполнения рутинных дел.

Аудиосериал — это форма повествовательного контента, сочетающая в себе черты подкаста, аудиокниги и телевизионного сериала. От аудиокниги он отличается многоголосой постановкой с отдельными актерами для каждого персонажа, саунд-дизайном и музыкальным сопровождением. В библиотеку аудиосериалов на «Иви» войдут уже полюбившиеся слушателям проекты и новинки известных авторов и студий — среди них «Росмэн», «1С Аудиокниги», «Фабуланова» и другие.

Каталог также пополнят эксклюзивы, созданные командой собственного производства онлайн-кинотеатра. Первым таким стал аудиосериал «Эхолов» — детективный триллер с элементами научной фантастики от сценариста Максима Свешникова («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Ёлки 5» и другие), который рассказывает об охоте спецслужб на глухонемого сироту с редким телепатическим даром. Ученые мечтают изучить способности мальчика и сделать его стратегическим оружием. Премьера аудиосериала уже состоялась на «Иви».

Команда «Иви» интегрировала раздел «Аудио» в привычный для пользователей онлайн-кинотеатра интерфейс мобильного приложения. Для удобства поиска и навигации он отделен от каталога видеоконтента, но при этом расширяет возможности выбора для аудитории.

