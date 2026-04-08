ГК «Омега» перевела систему управления двором ant Time Slot Management в промышленную эксплуатацию

Группа компаний «Омега», российский дистрибьютор запасных частей для европейских грузовых автомобилей и полуприцепов, завершила тестовый период и перевела в промышленную эксплуатацию YMS‑систему управления двором и временными слотами ant Time Slot Management на своём центральном складе. Об этом CNews сообщил представитель компании «Ант Технолоджис», разработчика системы.

Решение обеспечивает сквозной контроль всех процессов — от бронирования временного окна для приезда ТС на склад до выезда автомобиля, что позволяет дистрибьютору гарантировать бесперебойную поставку автозапчастей своим заказчикам.

ГК «Омега» работает с более чем 800 поставщиками, складской комплекс функционирует в режиме 24/7. Высокая интенсивность грузопотока и необходимость чёткой координации прибытия транспорта потребовали перезагрузки бизнеса и нового подхода в работе с поставщиками и покупателями.

Для системного решения этих задач ГК «Омега» внедрила систему управления двором и слотами ant Time Slot Management. Она автоматизировала бронирование временных слотов для приезда на склад, исключила хаотичные заезды и обеспечила единую цифровую среду для координации транспорта, склада и водителей.

Внедренная система ant TSM позволила: ликвидировать хаотичное прибытие транспорта и «часы пик»; исключить простои и несогласованные очереди; сократить время пребывания ТС на территории склада; получить прозрачную статистику для планирования ресурсов.

«Система уже доказала свою ценность: мы получили прозрачное управление бронированием, удобный учёт и статистику, а сотрудники работают с комфортом. Проект находится в активной фазе адаптации под наши бизнес-процессы, и мы видим, как система становится точным инструментом для ежедневных задач. После завершения тонкой настройки мы сможем в полной мере измерить количественный эффект «до и после», но уже сейчас первые результаты нас удовлетворяют. Мы уверены, что ant TSM станет надёжной основой для управления нашим складским двором», — отметил представитель группы компаний «Омега».

«Мы гордимся сотрудничеством с ГК «Омега». Проект находится в активной фазе адаптации — и это именно то, что нужно для создания эффективно работающего решения. Мы проделали первые важные шаги: система запущена, базовые процессы автоматизированы, и мы уже видим позитивные изменения. Вместе с командой заказчика мы прорабатываем доработки, оттачивая функционал под реальные задачи. Уверен, что в ближайшее время проект выйдет на полную мощность и принесёт заказчику измеримую экономическую эффективность», — сказал Александр Усов, генеральный директор «Ант Технолоджис».

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/