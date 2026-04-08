Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Детские произведения Эдуарда Успенского впервые экранизируют с помощью ИИ

Холдинг «ON Медиа» запускает линейку проектов, созданных при помощи искусственного интеллекта и направленных на разные аудитории. Первыми в линейке станут детские анимационные сериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» – проекты с цельными характерами и режиссурой, созданные искусственным интеллектом по мотивам произведений детского писателя Эдуарда Успенского. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

«Следствие ведут Колобки» на основе одноименной детективной повести Эдуарда Успенского расскажет о двух неутомимых братьях-сыщиках с особым взглядом на мир, которые берутся за самые запутанные дела вместе со своей подругой, девочкой Милой. Там, где взрослые разводят руками, а дети теряются в догадках, сыщики находят ключ к истине. Интрига и непредсказуемые ситуации в лучших традициях детективных историй Успенского делают мультсериал запоминающимся для зрителей всех возрастов, но прежде всего новая версия рассчитана на детей.

Второй проект сделан по сказочной повести «Про Веру и Анфису» детского писателя. Вера – любознательная пятилетняя девочка, ее лучшая подруга – обезьянка Анфиса ростом с игрушку и с характером, способным перевернуть весь дом. Они живут вместе с мамой, папой и бабушкой, и каждый день превращается в приключение. Для взрослых Анфиса – источник хлопот: бабушка хватается за голову, папа призывает придерживаться правил. Но именно ее проказы помогают Вере учиться дружить, находить выход из трудных ситуаций и видеть мир с юмором и добротой.

Оба сериала 21 апреля выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кион», а также будут доступны на детских телеканалах JAM Kids и Family Jam. Каждый включает по 52 эпизода длительностью не менее 3,5 мин.

В производстве сериалов были задействованы около 30 различных ИИ-моделей, включая отечественные разработки. Режиссером-постановщиком двух сериалов выступил Георгий Мелик-Аллахвердов, а автором сценария оригинальных серий по произведениям Эдуарда Успенского – Андрей Гаврилов, работавший над «Домовенком Кузей». Над каждым проектом трудится команда из 30 специалистов: от промт-инженеров до художников-аниматоров и монтажеров.

Персонажей мультсериала озвучили профессиональные актеры, уже знакомые зрителям по крупным ролям в известных проектах. Маму и бабушку Веры озвучила Варвара Чабан, подарившая свой голос Розе из «Титаника», Трейси из «Ла-ла Ленда» и Эми в «Маленьких женщинах». Елизавета Шэйх, которую можно услышать в фильмах «Горничная», «Дом Гуччи» и «Игра в кальмара», озвучивает эпизодические женские роли в «Вере и Анфисе». Папу Веры озвучил Даниил Эльдаров – его голосом говорят Капитан Америка и Бастер Мун из сиквела «Зверопоя». Большинство мужских эпизодических персонажей в «Следствие ведут Колобки» озвучил Андрей Вальц, который известен как голос Джокера и Чарли из мультфильма «В поисках Дори».

«Героев Эдуарда Успенского знают и любят миллионы родителей. Мы хотим рассказать эти истории заново на современном языке с помощью актуальных инструментов, чтобы познакомить детей с нашим детством. Оба мультсериала созданы с помощью нейросетей, при этом разработкой и созданием контента руководят люди. ИИ не заменяет творческую работу, но серьезно ускоряет и оптимизирует процесс. Например, нейросеть сама корректирует промты и подсказывает наиболее удачные художественные решения. Это первая в России AI-адаптация знаковых детских произведений такого калибра», – сказала генеральный директор «ON Медиа» Софья Митрофанова.

Команда создателей тщательно контролирует процесс на каждом этапе и определяет художественное направление проекта. После разработки полного сценария создается раскадровка, на основе которой с помощью искусственного интеллекта генерируются и анимируются изображения. Далее осуществляется монтаж и финальное сведение, чтобы обеспечить высокое качество и создать цельное художественное произведение, а не разрозненный набор сгенерированных фрагментов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/