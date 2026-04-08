60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью

За 2021–2025 гг. реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) мобильный интернет и устойчивая голосовая связь появились в 7881 малом населенном пункте страны, где проживает около 1,8 млн человек. В Курганской области базовые станции (БС) запущены в 60 селах и деревнях с населением более 12 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По контракту с Минцифры России проектом занимается «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2. В Зауралье первая БС заработала в 2022 г. в деревне Кукушкино Лебяжьевского района.

Важным событием 2025 г. в реализации проекта УЦН 2.0 стал переход на приоритетное использование базовых станций российского производителя «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома»). Всего за прошлый год было введено в эксплуатацию 2 366 БС, из них 1 810 (или свыше 76% от общего объема) от «Булата». Для подключения объектов в течение года по всей России построено 8,2 тыс. км новых ВОЛС (это больше чем расстояние по прямой между Калининградом и Владивостоком). А всего за пять лет проложено уже 28 тыс. км оптических линий связи.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «В 2025 г. в Курганской области мы обеспечили интернетом и мобильной связью 14 малых населенных пунктов, в 13 из них установив базовые станции от отечественного производителя. "Булат" — единственная российская БС, поддерживающая стандарт GSM/LTE и голосовой трафик. Проект УЦН 2.0 вносит значительный вклад в цифровое развитие региона. Для сельских территорий доступ к мобильной связи и интернету открывает широкие возможности».

Наиболее популярными мобильными приложениями у жителей отдаленных территорий в Курганской области за все время работы базовых станций стали: мессенджеры — 95%, соцсети — 86%, онлайн-банки — 79%, приложения для просмотра видео — 73% и приложения для прослушивания и скачивания музыки — 68%.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий Курганской области: «Курганская область успешно внедряет цифровые технологии и результаты очевидны: все больше малых населенных пунктов получают доступ к высокоскоростному интернету. Это позволяет жителям сел и деревень удаленно работать, совершать онлайн-покупки, общаться по видеосвязи и пользоваться государственным услугам в электронном виде. Важно отметить, что даже при временных ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности, основные российские онлайн-сервисы остаются доступными. Голосование за выбор территорий, где будут установлены базовые станции, проходит на портале госуслуг».

Проект УЦН 2.0 предусматривает строительство БС мобильной связи, подключенных преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), в сельских населенных пунктах с числом жителей от 100 до 1 000. Зачастую это удаленные и труднодоступные поселки, села, деревни, станицы и аулы. Вышка должна поддерживать два стандарта мобильной связи — GSM (2G) для надежной голосовой связи и LTE (4G) для высокоскоростного беспроводного интернета.

