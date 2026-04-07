«Яндекс 360» расширил возможности «Документов» и «Таблиц»

Сервис «Яндекс 360» представил обновления редакторов «Документы» и «Таблицы». Новые изменения упрощают работу с текстами и данными, автоматизируют рутинные операции и повышают гибкость сервисов — от форматирования текста до настройки структуры и визуализации.

В «Документах» расширили возможности работы с оформлением. Теперь пользователи могут добавлять верхние и нижние колонтитулы с повторяющимся содержимым и гибко настраивать их — например, отдельно для первой, четных и нечетных страниц, а также для разных разделов документа. Дополнительно появилась поддержка разрывов раздела с новой страницы, чтобы задавать для отдельных частей документа собственные параметры оформления, не затрагивая остальной текст: поля, ориентацию и размер страницы.

Стала доступна автозамена: система автоматически преобразует дефисы в тире, обычные кавычки в «елочки», создает списки при вводе символов * или 1, а также делает ссылки и email-адреса кликабельными. При необходимости эти правила гибко настраиваются через меню «Инструменты». Еще одно изменение — управление регистром текста: в несколько кликов можно менять вид выделенного фрагмента, например, переводить его в верхний или нижний регистр или задавать написание всех слов с заглавной буквы, без ручного перепечатывания. Это ускоряет форматирование.

В «Таблицах» обновления нацелены на ключевые сценарии работы с данными. Одно из заметных изменений — расширенные настройки печати: можно выбрать область вывода (один лист или все листы), настроить масштаб, поля, ориентацию страницы и формат бумаги, а также управлять отображением линий сетки. Это позволяет точнее подготовить файл к печати и избежать дополнительных правок.

Стала удобнее работа со структурой и оформлением таблиц. Теперь строки, столбцы и диапазоны ячеек свободно перемещаются мышкой — достаточно захватить нужный элемент и перетащить его в нужное место без дополнительных действий «вырезать» и «вставить». Также появилась функция форматирования отдельных частей текста внутри одной ячейки: ключевые фрагменты можно выделить жирным, курсивом, подчеркиванием или цветом, не затрагивая остальное содержимое.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
Отдельный блок изменений связан с визуализацией. В таблицы добавили вставку изображений форматов JPG, JPEG, PNG и GIF, чтобы пользователь мог наглядно проиллюстрировать информацию. Загрузка доступна с компьютера, по ссылке или через буфер обмена. А в раскрывающихся списках теперь можно задавать цвет для каждого варианта и выбирать стиль отображения для всего списка — например, в виде чипов, стрелок или текста. Это упрощает визуальное восприятие значений.

Завершают блок обновлений дополнительные настройки отображения и вывода данных. При создании правил условного форматирования можно использовать не только значение текущей ячейки, но и ссылки на другие ячейки, также есть опция применения формул и логических выражений. Например, это дает возможность подсветить ячейку в столбце «Факт» красным, если ее значение ниже, чем в соседней ячейке столбца «План».

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

Данные вместо интуиции: эксперты Data Sapience о переходе российских банков от «тушения пожаров» к стратегической конкуренции

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
