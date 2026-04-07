«Вжух» — и оплата с расчетного счета прошла

Сбербанк запустил для индивидуальных предпринимателей сразу два новых способа оплаты с расчетного счета — с помощью метода оплаты «Вжух» и SberPay QR. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы воспользоваться оплатой «Вжух», достаточно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» (для iPhone необходимая версия приложения от 16.13, для Android от 17.0) и дать разрешение приложению на использование Bluetooth — никаких дополнительных настроек не требуется. Оплата доступна на биометрических терминалах Сбербанка.

Сценарий оплаты предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает «Сбербанк Онлайн», подносит смартфон к терминалу, выбирает нужный счет и подтверждает операцию. Покупки можно совершать с любого экрана приложения, включая экран входа, даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

Для оплаты по SberPay QR нужно отсканировать QR-код на терминале через приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать счет и подтвердить платеж.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Малый бизнес ценит скорость и гибкость в расчетах. Многие предприниматели привыкли к бесконтактной оплате в повседневной жизни и хотели бы использовать такой же сценарий для бизнеса. Теперь это возможно. Мы дали клиентам свободу выбора: платить картой или напрямую с расчетного счета — используя «Вжух» или по QR-коду».

Другие материалы рубрики

Данные вместо интуиции: эксперты Data Sapience о переходе российских банков от «тушения пожаров» к стратегической конкуренции

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

В России массовый сбой банков. Переводы не работают, карты не принимаются, наличные не снять

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
