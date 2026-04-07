Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление

VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление. Клиенты VK Tech получат полный спектр решений для построения корпоративной ИИ-инфраструктуры в рамках одной экосистемы — от вычислений до хранения данных и прикладных ИИ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках направления VK Tech развивает решения для внедрения искусственного интеллекта у заказчиков. В число ключевых задач входит создание корпоративной ИИ-платформы и усиление ИИ-функциональности продуктов VK Tech, в том числе с использованием разработок VK, например, языковой модели Diona.

«Рынок искусственного интеллекта в корпоративном сегменте переходит от стадии экспериментов к системному внедрению. Компании все чаще смотрят на ИИ не как на отдельный продукт, функцию или чат, а как на технологию, способную изменить подход к эффективности и бизнес-процессам. При этом решения должны соответствовать требованиям безопасности и защиты данных, что формирует спрос на внедрение ИИ в защищенном контуре организаций», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

безопасность

ИИ-направление VK Tech возглавит Роман Стятюгин, руководитель команды аналитических сервисов VK Predict.

«Наш основной приоритет — создавать тиражируемые инструменты для корпоративных заказчиков, которые они могут быстро развернуть и решать типовые задачи, повышать эффективность и двигаться к целям быстрее, сохраняя мотивацию и заряд команд. Мы выстраиваем эти решения на базе накопленной экспертизы в работе с данными, машинном обучении и создании прикладных ИИ-инструментов. Важную роль играет большой опыт команды в реализации проектов для разных индустрий, который помогает быстрее погружаться в специфику задачи заказчика и предлагать подходы, применимые в реальной бизнес-среде», — сказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


