В МФЦ Архангельской области можно получить SIM-карту «МегаФона»

«МегаФон» объявил о запуске совместного проекта с многофункциональными центрами Архангельской области. Теперь жителям Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа стали доступны бесплатные SIM-карты «МегаФона» в офисах «Мои документы».

Посетители МФЦ могут получить государственные услуги и подключить мобильную связь за один визит. Процедура занимает минимум времени: специалист проверит документы и зарегистрирует обращение в системе, после чего выдаст новую SIM-карту.

Воспользоваться возможностью могут все желающие с 14 лет. Опция также удобна иностранным гражданам, например, студентам, туристам или прибывшим на работу из зарубежья специалистам. Они смогут одновременно оформить миграционные документы и подключить российскую SIM-карту, что упростит пребывание на новом месте.

«Мы стремимся сделать подключение к нашим сервисам максимально простым и доступным. Благодаря совместному проекту с многофункциональными центрами, люди могут решать ещё больше вопросов в одном месте, без лишних поездок. Новая услуга стала доступна в одиннадцати МФЦ области, и по её эффективности мы будем оценивать перспективы расширения», — сказала директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

SIM-карта оформляется по запросу посетителя МФЦ при наличии паспорта. Иностранцам, кроме удостоверения личности, потребуется профиль на «Госуслугах» и биометрия. Предварительная запись не требуется, адреса офисов и режим работы доступны на сайте МФЦ Архангельской области.

Проект по подключению SIM-карт «МегаФона» в многофункциональных центрах стартовал в июне 2025 г. в Ленинградской области. На сегодняшний день стать абонентом оператора уже можно также в сетях МФЦ четырнадцати субъектов России, среди которых также Новосибирская область, Якутия, Алтай и Хабаровский край.