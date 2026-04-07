«Цифровые технологии» и «Атлант» подтвердили совместимость «КриптоАРМ» 7 с новым релизом ОС «Атлант Giant»

Компания «Цифровые технологии», разработчик программных решений для криптографической защиты информации, и ГК Applite, разработчик отечественных операционных систем, объявляют о подтверждении полной совместимости программы для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» версии 7.0 с операционной системой «Атлант Giant» версии 1.0.2. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

По итогам совместных испытаний стороны подписали соответствующий сертификат совместимости. Тестирование подтвердило корректную работу всех ключевых функций «КриптоАРМ» в среде новой версии ОС «Атлант», построенной на базе Debian 12 и ядре 6.17.2 с системой централизованного управления программным обеспечением LayerPIE.

Ключевые аспекты совместимости

Защищенная почта. Функционал встроенного почтового клиента «КриптоАРМ» для отправки и получения подписанных и зашифрованных сообщений протестирован и работает стабильно, включая работу с вложениями.

Работа с ключами подписи. Подтверждена корректная работа «КриптоАРМ» с установленным СКЗИ «КриптоПро CSP» на ОС «Атлант».

Гибкость интерфейсов. ОС «Атлант» поддерживает несколько сред рабочего стола (KDE Plasma 6, GNOME, MATE, LxQT), а «КриптоАРМ» корректно функционирует в каждой из них, что позволяет адаптировать рабочее место под любые пользовательские сценарии.

Андрей Селедкин, менеджер по продуктам компании «Цифровые технологии»: «Мы провели масштабное тестирование “КриптоАРМ” на новой версии ОС “Атлант”. Проверены все сценарии — от генерации ключей до отправки подписанных и зашифрованных документов. Приложение “КриптоАРМ” на ОС “Атлант” позволит заказчикам использовать полнофункциональный инструмент юридически значимого документооборота на современной отечественной операционной системе».

Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию компании «Атлант»: «С ИТ-решениями от компании «Цифровые технологии», такими как электронная почта сотрудника и его цифровая подпись, пользователи новой реализации ОС «Атлант» версии Giant могут быть уверены не только в полноценной работоспособности данных сервисов в среде Атлант, но и в уровне их безопасности, соответствующего российскому законодательству».

