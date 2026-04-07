«Телфин» запустил омниканальное решение на базе браузерного расширения «Телфин.Софтфон»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о выводе на рынок омниканального решения связи для удаленных сотрудников на базе браузерного расширения «Телфин.Софтфон». Теперь прямо из Google Chrome можно звонить клиентам, обрабатывать входящие обращения, переписываться в мессенджерах, Avito и онлайн-чатах, а также анализировать диалоги и формировать резюме разговоров с помощью ИИ.

Омниканальное коммуникационное решение на базе браузерного расширения программного телефона «Телфин.Софтфон» трансформирует рабочее пространство удаленных сотрудников, объединяя основные каналы коммуникации в едином интерфейсе. Сервис призван оптимизировать внутренние бизнес-процессы, повысить качество работы специалистов, а также обеспечить обработку и фиксацию 100% обращений клиентов в компанию.

Расширение позволяет контролировать голосовые коммуникации: совершать и принимать вызовы непосредственно из браузера. Вся статистика с детальной информацией по каждому контакту доступна прямо из интерфейса. Для компаний, которые ведут запись разговоров, есть возможность прослушивать диалоги прямо из расширения, переводить их в текст и автоматически анализировать на предмет соответствия скриптам и стандартам качества телефонного обслуживания.

Решение «Телфин.Софтфон» помогает также централизованно управлять текстовым общением. Сервис поддерживает функцию SMS-информирования на номера любых российских мобильных операторов. Для переписки с клиентами в расширении доступны мессенджеры и онлайн-чат на сайте, а для общения с коллегами и быстрого решения смежных задач можно создать и использовать внутренний групповой чат, анализируя при этом как внешние, так и внутренние коммуникации.

«Особого внимания заслуживает интеграция ИИ в расширение для анализа разговоров, с помощью которого можно оценить любой звонок. Нейросеть дает рекомендации по улучшению качества консультаций и позволяет автоматически создавать проекты писем-протоколов по итогам общения. Это значительно экономит время сотрудников и помогает руководителям контролировать качество работы команды. Дополнительно пользователи решения могут сами расширять перечень доступных сценариев работы ИИ и задавать индивидуальные промпты, описывая конкретные бизнес-задачи», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

