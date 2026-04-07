«Руцентр» запустил идентификацию доменов компаний через «Госуслуги»

«Руцентр», компания по управлению онлайн-активами и корпоративный регистратор доменов для бизнеса, объявила о запуске механизма идентификации юридических лиц через ЕСИА. Теперь компании могут управлять бизнес-доменами, используя подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Реализация сервиса прошла в сжатые сроки в связи с новыми законодательными требованиями. Об этом CNews сообщили представители «Руцентр».

«Руцентр» стал первой и единственной компанией на рынке, открывшей новый функционал для юридических лиц в соответствии с нововведениями в доменной отрасли. Согласно Федеральному закону от 29.12.2025 №569-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», с 1 сентября 2026 г. регистрация, продление и изменение данных о доменном имени в национальных российских зонах .ru, .рф и .su будут возможны только с подтверждением личности администратора через государственную систему «Госуслуги». Идентификация через ЕСИА впервые становится обязательной как для новых регистраций, так и для действующих доменов.

Новый функционал в личном кабинете «Руцентра» позволяет юридическим лицам использовать единый канал авторизации ЕСИА при входе в систему управления доменами, подтверждать операции без применения сканов документов и электронной подписи. Это позволяет оперативно обновлять данные о компании, способствует борьбе с фишингом и повышают прозрачность национальных доменных зон.

Интеграция идентификации администраторов доменов через ЕСИА в «Руцентре» доступна в полном объеме и функционирует как для юридических, так и физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В мае 2024 г. «Руцентр» совместно с Минцифры России запустил пилотный проект по внедрению идентификации физических лиц через портал «Госуслуги».

«"Руцентр" обладает самой масштабной клиентской базой в корпоративном сегменте в национальных российских доменных зонах. Именно поэтому мы подготовили инфраструктуру к переходу на новую модель администрирования доменов заблаговременно, чтобы компании могли адаптироваться к изменениям без спешки и рисков. Для компаний у нас доступна премиальная поддержка, в рамках которой специалисты Руцентра проведут всю необходимую подготовку», — сказал Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентра».

«Руцентр» продолжает развивать интеграцию с государственными информационными системами с целью повышения уровня безопасности и упрощения взаимодействия бизнеса с онлайн-инфраструктурой. В компании доступен целый ряд различных сервисов, адаптированных под требования к усиленной защите, как в области доменного администрирования, такие как мультидоступ и страхование домена, так и инфраструктурные сервисы, включая хостинг для госсистем и защищенный хостинг ФЗ-152.