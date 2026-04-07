Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект
|

«МТС Линк» внедрила ИИ-редактора текстов в онлайн-доски

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о расширении возможностей ИИ-помощника в своем сервисе «Доски». Теперь он может упрощать и сокращать тексты без потери смысла, а также исправлять ошибки.

Функция «Сократить» сжимает длинные тексты до коротких заметок, заголовков или пунктов списка. Это делает описания на стикерах, внутри схем и дорожных карт компактными и удобными для чтения. Инструмент «Упростить» полезен для описания технических требований и создания инструкций. Он помогает трансформировать профессиональные и научные термины в объяснения, доступные широкой аудитории. Кнопка «Исправить ошибки» работает как корректор: правит орфографию и пунктуацию, не искажая сути написанного.

ИИ-ассистент появился в «Досках» от «МТС Линк» в ноябре 2025 г., когда были представлены его первые функции: «Краткое содержание» и «Итоги ретро». Благодаря этим инструментам пользователи могут анализировать содержимое доски, резюмировать записи, формировать итоги мозговых штурмов, а также фиксировать ключевые договоренности команды.

Разработчик планирует постепенно расширять ИИ-функциональность онлайн-досок. В частности, ИИ сможет помогать пользователям в создании контента, также появятся новые виды саммаризации — например, составление продуктовых питчей на основании материалов доски.

«МТС Линк Доски» — онлайн-доска для совместной работы и творчества команд, которая позволяет визуализировать идеи, создавать любые виды схем и диаграмм, проводить мозговые штурмы и ретроспективы. ИИ-ассистент в «Досках» создан на базе большой языковой модели (LLM) MWS AI и анализирует текст на всех размещенных на доске элементах.

«Мы последовательно развиваем ИИ-ассистента в экосистеме «МТС Линк», делая работу с коммуникациями и контентом удобнее. Теперь ИИ в «Досках» позволяет не только анализировать и резюмировать информацию, но и сразу приводить тексты к нужному виду — сокращать, упрощать и исправлять их без потери смысла. Это важно как для внутренней работы команд, так и при подготовке материалов для внешних аудиторий: перегруженные или неточные формулировки могут усложнять восприятие информации. По данным исследования J’son & Partners Consulting, в 2025 г. компании могли экономить до 12 часов в неделю на одного сотрудника благодаря ИИ-функциям «МТС Линк», и развитие инструментов редактирования усиливает этот эффект. Теперь пользователям не нужно тратить дополнительное время на доработку текстов — ИИ берет эту задачу на себя, помогая быстрее переходить от обсуждений к решениям», — отметил руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

