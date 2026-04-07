Innostage и «Ред софт» объявили о технологическом партнерстве

Компании Innostage, разработчик решений для кибербезопасности, и «Ред софт», российский разработчик системного программного обеспечения, объявляют о подтверждении совместимости продукта Innostage Privileged Access Management (Innostage PAM) с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Об этом CNews сообщили представители Innostage.

В ходе испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, было подтверждено, что решения корректно работают в связке, обеспечивая стабильность и безопасность ИТ-инфраструктуры. Результаты тестирования зафиксированы в официальном протоколе и подтверждены сертификатом совместимости.

В процессе проверки были изучены ключевые сценарии совместной работы, включая интеграцию с каталогом и сервисами управления учетными записями по протоколам LDAP и LDAPS: аутентификация пользователей в инфраструктуре; импорт учетных записей в систему управления доступом; аудит доступа и фиксация действий администраторов.

«Совместимость «Ред Адм» с Innostage PAM — важный шаг в развитии экосистемы доверенного программного обеспечения. Такая интеграция позволяет заказчикам выстроить ИТ-инфраструктуру, соответствующую самым строгим требованиям регуляторов и стандартам безопасности. Для нас важно, чтобы пользователи получали не отдельные инструменты, а комплексные решения для снижения рисков доступа к критически важной информации», — сказал Владислав Цынский, менеджер продукта «Ред Адм».

«Централизация управления ИТ-Инфраструктурой повышает удобство, но одновременно усиливает риски, связанные с использованием привилегированных учетных записей. Испытания показали, что совместное использование Innostage РАМ и «Ред Адм» позволяет снизить подобные риски и сделать управление контролируемым. Это дает нашим клиентам основу для выстраивания безопасного администрирования своей ИТ-Инфраструктуры», — отметил Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

Подтвержденная совместимость открывает возможность для совместного использования Innostage PAM и «Ред Адм» в государственных и корпоративных инфраструктурах, где требуется строгий контролируемый доступ к административным функциям, надежная фиксация привилегированных действий для последующего анализа, расследований инцидентов и соответствия требованиям регуляторов.

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
