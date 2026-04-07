ГК Voxys усиливает AdTech-вертикаль: Федор Круглов назначен директором по стратегическому развитию

Федор Круглов в должности директора по стратегическому развитию будет работать с активами группы Voxys в AdTech-вертикали, в частности с компаниями Click2Money и afina, отвечая за развитие продуктовой и коммерческой экспертизы. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Развитие AdTech-направления – часть стратегии трансформации Voxys в единую технологическую платформу взаимодействия с клиентами. Группа компаний последовательно объединяет в едином контуре цифровые инструменты привлечения, развития и удержания клиентов: от первого касания до формирования долгосрочной лояльности.

Ранее в 2025 г. группа компаний Voxys инвестировала 2 млрд руб. в Click2Money и afina. Click2Money специализируется на performance-маркетинге по CPA-модели, обеспечивая привлечение целевого трафика и управление рекламной эффективностью. afina поставляет одноименную data-платформу, позволяющую анализировать и сегментировать аудитории, повышать конверсию медийных каналов и усиливать существующие инструменты привлечения за счёт работы с большими данными.

«Voxys последовательно развивается как технологический провайдер для управления клиентами на всех этапах жизненного цикла. Важным шагом реализации нашей стратегии станет масштабирование вертикали AdTech под руководством Федора Круглова», – сказал Павел Зайцев, генеральный директор МКАО «Воксис».

Федор Круглов: «Сотрудничество с Voxys началось в декабре 2025 г. с консалтингового проекта. По мере знакомства с AdTech-решениями компании: платформой Click2Money и новым data-продуктом afina, мы договорились о продолжении сотрудничества уже в формате работы в команде Voxys. Для меня это значимый профессиональный вызов. В условиях дефицита трафика, роста медиаинфляции и повышения требований со стороны рекламодателей, особенно в performance-сегменте, стратегия развития AdTech-вертикали и решения, которые Voxys выводит на рынок формируют перспективную основу для дальнейшей работы».

Иван Тихонов, генеральный директор Click2Money: «Мы давно работает с Федором. В определенный момент стало очевидно, что наши компетенции и опыт Федора находятся в сильной синергии, как в ключевом для Click2Money направлении CPA, так и в нашем новом продукте afina – data-решении, позволяющем повышать конверсию медийных каналов и усиливать существующие performance-инструменты. Сегодня наша приоритетная цель - масштабировать присутствие afina на рынке для помощи рекламодателям в решении сложных и нестандартных задач».

Профессиональный опыт Федора Круглова включает работу в структурах WPP (GroupM), агентстве Maxus, а также ключевые позиции в performance-агентстве iConText. До перехода в Voxys c 2022 г. Федор занимал должность управляющего директора в технологической платформе MediaSniper.