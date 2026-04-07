Разделы

Бизнес Кадры
|

ГК Voxys усиливает AdTech-вертикаль: Федор Круглов назначен директором по стратегическому развитию

Федор Круглов в должности директора по стратегическому развитию будет работать с активами группы Voxys в AdTech-вертикали, в частности с компаниями Click2Money и afina, отвечая за развитие продуктовой и коммерческой экспертизы. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Развитие AdTech-направления – часть стратегии трансформации Voxys в единую технологическую платформу взаимодействия с клиентами. Группа компаний последовательно объединяет в едином контуре цифровые инструменты привлечения, развития и удержания клиентов: от первого касания до формирования долгосрочной лояльности.

Ранее в 2025 г. группа компаний Voxys инвестировала 2 млрд руб. в Click2Money и afina. Click2Money специализируется на performance-маркетинге по CPA-модели, обеспечивая привлечение целевого трафика и управление рекламной эффективностью. afina поставляет одноименную data-платформу, позволяющую анализировать и сегментировать аудитории, повышать конверсию медийных каналов и усиливать существующие инструменты привлечения за счёт работы с большими данными.

«Voxys последовательно развивается как технологический провайдер для управления клиентами на всех этапах жизненного цикла. Важным шагом реализации нашей стратегии станет масштабирование вертикали AdTech под руководством Федора Круглова», – сказал Павел Зайцев, генеральный директор МКАО «Воксис».

Федор Круглов: «Сотрудничество с Voxys началось в декабре 2025 г. с консалтингового проекта. По мере знакомства с AdTech-решениями компании: платформой Click2Money и новым data-продуктом afina, мы договорились о продолжении сотрудничества уже в формате работы в команде Voxys. Для меня это значимый профессиональный вызов. В условиях дефицита трафика, роста медиаинфляции и повышения требований со стороны рекламодателей, особенно в performance-сегменте, стратегия развития AdTech-вертикали и решения, которые Voxys выводит на рынок формируют перспективную основу для дальнейшей работы».

Иван Тихонов, генеральный директор Click2Money: «Мы давно работает с Федором. В определенный момент стало очевидно, что наши компетенции и опыт Федора находятся в сильной синергии, как в ключевом для Click2Money направлении CPA, так и в нашем новом продукте afina – data-решении, позволяющем повышать конверсию медийных каналов и усиливать существующие performance-инструменты. Сегодня наша приоритетная цель - масштабировать присутствие afina на рынке для помощи рекламодателям в решении сложных и нестандартных задач».

Профессиональный опыт Федора Круглова включает работу в структурах WPP (GroupM), агентстве Maxus, а также ключевые позиции в performance-агентстве iConText. До перехода в Voxys c 2022 г. Федор занимал должность управляющего директора в технологической платформе MediaSniper.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

