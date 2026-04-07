«Гигант Комплексные системы» и Radarplus представили ПАК «Рабочее место сотрудника службы безопасности»

«Гигант Комплексные системы», российский производитель надежной компьютерной техники, и Radarplus, разработчик решений в области безопасности, объявили о выводе на рынок совместного продукта – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Рабочее место сотрудника службы безопасности».

Новое решение предназначено для объектов с повышенными требованиями к безопасности – критической инфраструктуры, промышленных предприятий, логистических комплексов, государственных учреждений, транспортных узлов и объектов нефтегазовой отрасли. ПАК объединяет в едином контуре функции контроля доступа, обнаружения угроз и управления инцидентами, формируя комплексное рабочее место для сотрудника службы безопасности.

В основе решения – клиентские устройства «Гигант», на базе которых может быть развернуто рабочее место оператора. В зависимости от задач и условий эксплуатации комплекс может строиться на моноблоках, рабочих станциях и мини-ПК серий ГКС-626, 727 и 777. Оборудование рассчитано на бесперебойную работу в режиме 24/7, устойчиво к перепадам напряжения и адаптировано к длительной эксплуатации в сложных условиях.

Архитектура решения позволяет подключать к каждому устройству до пяти мониторов. Это дает возможность сотруднику службы безопасности одновременно контролировать до 128 точек видеонаблюдения, что особенно важно для крупных распределенных объектов и проходных с высокой интенсивностью потока.

Ключевым элементом комплекса выступает инспекционно-досмотровый комплекс Radarplus. Он обеспечивает одновременное обнаружение металлических предметов, контроль уровня радиации, измерение температуры тела и выявление следов взрывчатых и наркотических веществ. Такой набор функций позволяет использовать решение не только для решения традиционных задач физической безопасности, но и для реагирования на новые типы угроз, включая биометрический и эпидемиологический контроль.

Входящие в состав ПАК устройства включены в реестр Минпромторга России, а базовая система ввода-вывода «BIOS Гигант» – в реестр Минцифры России. Это позволяет применять решение на объектах критической информационной инфраструктуры, где особенно важны требования к происхождению оборудования и доверенности используемых технологий.

Одно из ключевых преимуществ ПАК «Рабочее место сотрудника службы безопасности» разработчики называют комплексный характер решения. В отличие от разрозненных систем, которые требуют дополнительной интеграции и усложняют обучение персонала, новый комплекс поставляется как готовый инструмент для построения интеллектуального периметра безопасности. Такой подход позволяет оптимизировать затраты на закупку, внедрение и дальнейшую эксплуатацию.

На сегодняшний день установлено 20 таких комплексов. ПАК легко интегрируется с существующими системами безопасности, включая видеонаблюдение и СКУД, и может тиражироваться на любое количество проходных в зависимости от масштаба объекта.

«Надежность нашего оборудования проверена на разных объектах, расположенных в разных регионах нашей страны – от Калининграда до Камчатки. В этом проекте наша техника стала фундаментом для реализации высокотехнологичного решения, созданного совместно с компанией Radarplus и нацеленного на безопасность как компаний, так и людей», – отметил технический директор компании «Гигант Комплексные системы» Яков Сотников.

«Сегодня службы безопасности нуждаются не просто в отдельных устройствах, а в комплексных решениях, где контроль доступа, выявление угроз и оперативное реагирование объединены в единую систему. Мы давно специализируемся на производстве досмотрового оборудования и зарекомендовали себя на рынке как надежный отечественный производитель. Наши клиенты доверяют нам самое дорогое – свою безопасность, а значит у нас нет права на ошибку. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем свое оборудование и ищем более передовые решения, коллаборация с компанией «Гигант Комплексные системы» является ярким доказательством данного факта», – сказал генеральный директор компании «НТ», бренд Radarplus, Илья Анучин.

ПАК «Рабочее место сотрудника службы безопасности» ориентирован на службы безопасности промышленных предприятий, энергетических компаний, транспортной инфраструктуры, организаций нефтегазового сектора и других объектов, где защита людей, территории и критически важных активов является приоритетной задачей.