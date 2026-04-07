Федеральная компания перевела 95% сотрудников на КЭДО за 2 месяца

Федеральная компания на базе решений Nopaper сократила доставку и подписание кадровых документов с 2–4 недель до нескольких минут. Уже через два месяца после старта проекта 95% сотрудников начали работать в КЭДО ежедневно. Об этом CNews сообщил представитель Nopaper.

Федеральная сеть объединяет 36 подразделений в разных городах России, при этом кадровый архив и главный офис расположены в Туле. До внедрения КЭДО компания использовала бумажный кадровый документооборот: документы печатались в филиалах, подписывались на местах и возвращались в головной офис курьерской доставкой. В таких условиях оригиналы документов доходили до архива за 2–4 недели и иногда задерживались на срок до месяца. Дополнительную нагрузку создавали ошибки в документах, из‑за чего один пакет документов приходилось пересылать между филиалом и офисом по 3–4 раза.

Компания решила сократить сроки и затраты на обмен кадровыми документами и снизить нагрузку на кадровых специалистов. Для этого было принято решение отказаться от бумажного документооборота и автоматизировать процессы формирования, согласования и подписания кадровых документов. В проект были вовлечены партнёр по кадровому аутсорсингу «Бридж Групп» и сервис КЭДО Nopaper.

На полный переход ушло всего два месяца, после чего 95% сотрудников перешли на ежедневную работу в электронном кадровом контуре.

В результате внедрения КЭДО на базе Nopaper подписание документов теперь занимает несколько минут вместо недель: сотрудники получают уведомления о новых документах и подписывают их в день отправки, без задержек на доставку и повторные пересылки. Ошибки в документах исчезли за счёт использования электронных шаблонов, а нагрузка на кадровых специалистов снизилась в разы: больше не требуется вручную искать ошибки, комплектовать бумажные пакеты, вести переписку по возвратам и работать с физическим архивом.