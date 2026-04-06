Закат эпохи имитаторов: заказчику нужен не просто качественный продукт, а продукт от качественного вендора

По результатам исследования компании UserGate, в перечне критериев выбора программного продукта на первом месте стоит доверие к вендору и его партнерской сети. Этот фактор оказался ключевым: его индекс достиг 7 из 10. С заметным отрывом далее следуют соотношение затрат и ценности, а также снижение количества и тяжести инцидентов. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Выводы коллег полностью совпадают с нашим опытом взаимодействия с заказчиками, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». – Прежде, чем приступить к изучению функциональности продукта, специалисты заказчиков стараются выяснить: способен ли вендор обеспечить длительный жизненный цикл своего продукта? Может ли он доказать его реальную технологическую независимость, развивает ли собственную инфраструктуру разработки? Обладает ли достаточным штатом специалистов для регулярного развития продукта? Способен ли обеспечить поддержку заказчика на всех этапах, начиная с техподдержки на этапе пресейла? Предусмотрел ли вендор возможность интеграции своего продукта в ИТ-инфраструктуру, которая частично построена на унаследованных импортных решениях, а частично уже переведена на отечественные продукты? Такие изменения в подходах к выбору российских продуктов подтверждают тенденцию, которую эксперты рынка обозначили как «Импортозамещение 2.0». Заказчикам нужны продукты от разработчиков, которые стратегически нацелены на «игру в долгую», планомерное, ответственное совершенствование своих продуктов, а не на конъюнктурное извлечение быстрой прибыли».

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Англия бойкотирует внедрение в медицину ПО американской Palantir

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/