Закат эпохи имитаторов: заказчику нужен не просто качественный продукт, а продукт от качественного вендора

По результатам исследования компании UserGate, в перечне критериев выбора программного продукта на первом месте стоит доверие к вендору и его партнерской сети. Этот фактор оказался ключевым: его индекс достиг 7 из 10. С заметным отрывом далее следуют соотношение затрат и ценности, а также снижение количества и тяжести инцидентов. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Выводы коллег полностью совпадают с нашим опытом взаимодействия с заказчиками, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». – Прежде, чем приступить к изучению функциональности продукта, специалисты заказчиков стараются выяснить: способен ли вендор обеспечить длительный жизненный цикл своего продукта? Может ли он доказать его реальную технологическую независимость, развивает ли собственную инфраструктуру разработки? Обладает ли достаточным штатом специалистов для регулярного развития продукта? Способен ли обеспечить поддержку заказчика на всех этапах, начиная с техподдержки на этапе пресейла? Предусмотрел ли вендор возможность интеграции своего продукта в ИТ-инфраструктуру, которая частично построена на унаследованных импортных решениях, а частично уже переведена на отечественные продукты? Такие изменения в подходах к выбору российских продуктов подтверждают тенденцию, которую эксперты рынка обозначили как «Импортозамещение 2.0». Заказчикам нужны продукты от разработчиков, которые стратегически нацелены на «игру в долгую», планомерное, ответственное совершенствование своих продуктов, а не на конъюнктурное извлечение быстрой прибыли».