Выручка Steplife за I квартал 2026 г. почти вдвое превысила выручку за I квартал 2025 года

Российский производитель бионических протезов, компания Steplife, отчиталась перед своими акционерами о выручке за первый квартал 2026 г. Она составила 296 млн руб. Для сравнения, выручка компании за аналогичный период 2025 г. составила 163,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Это самая большая поквартальная выручка компании за период 2025-2026 гг. Во II квартале 2025 г. она составляла 150,7 млн руб, в III – 161 млн руб., в IV – 163,7 млн руб.

В начале 2026 г. компания реализовала досрочный план выхода на pre IPO, в ходе которого привлекла 200 млн руб. По итогам прошлого года продажи компании 917 млн руб., с приростом + 103% к 2024 г.

«К 2029 г. мы планируем выйти на IPO с прогнозными финансовыми результатами в 5,4 млрд рублей, – сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Основными драйверами роста мы считаем развитие B2B направления, продолжение производственной и дистрибьюторской экспансии. Уже сейчас к нам присоединилось более 150 протезных компаний и медучреждений по всей стране. Географически мы полностью покрываем карту России. На сегодняшний день формально мы выполнили годовой план по клиентским и партнерским направлениям. Другим важным драйвером мы называем бурное развитие бионического направления в российском MedTech. Если в 2023 г. доля бионических протезов на российском рынке составляла всего 23%, то сейчас можно уже говорить о порядка 50%, а к 2029 г. по прогнозам, она составит до 74%».

В период с 2026 по 2028 гг. компания планирует выпуск нескольких новых продуктов, среди которых – бионический коленный модуль новейшего поколения со встроенными алгоритмами на базе искусственного интеллекта.