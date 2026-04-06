Versta.io запускает отраслевое решение по перевозке опасных грузов

Цифровой логистический оператор versta.io внедрил в «Личном кабинете» специализированное отраслевое решение для работы с опасными грузами. Новый инструмент упростит взаимодействие корпоративных заказчиков с поставщиками услуг при транспортировке веществ и материалов, требующих особых условий перевозки. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

Благодаря новому решению процесс оформления заказа на перевозку опасных грузов для клиентов стал более автоматизированным.

Так, при создании заявки пользователю теперь достаточно указать класс опасности груза, после чего система автоматически формирует перечень поставщиков, готовых выполнить данную перевозку. Основным документом, который требуется от клиента, является Паспорт безопасности.

При оформлении заказа на перевозку опасных грузов предусмотрено два сценария. Они определяют порядок взаимодействия с поставщиками, которые либо уже имеют допуск к заявленному классу опасности, либо могут перевозить грузы любого класса опасности без ограничений.

В обоих случаях система отображает итоговую стоимость перевозки с учетом коэффициента за опасный груз и актуального тарифа.

Клиенту достаточно выбрать подходящего поставщика и приложить паспорт безопасности. Versta.io берет на себя все сложности по согласованию перевозки с поставщиком. Кроме того, второй сценарий позволяет клиентам получить предложения сразу от всех участников рынка, самостоятельно их проанализировать и выбрать наиболее подходящий вариант.

«Перевозка опасных грузов — это всегда высокая ответственность и строжайшее соблюдение регламентов. До недавнего времени поиск исполнителя для такого заказа был для многих компаний настоящим квестом — нужно было вручную проверять допуски перевозчиков, учитывать классы опасности и следить за сотней нюансов. В нашем новом отраслевом решении мы сделали процесс прозрачным. Система сама сопоставляет класс опасности груза с допусками перевозчика и выдает готовую стоимость. Это не просто экономия времени, это гарантия того, что юридически сложная перевозка будет оформлена правильно с первого клика», — отметил Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io.

Основным документом, необходимым клиенту для перевозки опасных грузов, является Паспорт безопасности. При необходимости versta.io берет на себя оформление как российского паспорта безопасности, так и его международных аналогов – MSDS (Material Safety Data Sheet) или SDS (Safety Data Sheet).

«По роду своей работы мы регулярно отправляем образцы химического сырья для производства косметики, бытовой химии, а также термоконтейнеры. Ранее мы уже сталкивались с тем, что даже проверенные перевозчики не всегда могли гарантировать оперативные сроки доставки и все необходимые условия транспортировки сырья, а также корректное оформление паспортов безопасности, — сказала Ольга Сухоставец, специалист отдела образцов компании «Интердисп». — Новое решение от versta.io позволило нам объединить все этапы в единую цепочку. Теперь мы видим точное местонахождение каждого груза, оперативно получаем уведомления о любых отклонениях в маршруте, а вся разрешительная документация хранится и передается контрагентам в цифровом виде».