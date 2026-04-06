У россиян возникли проблемы при регистрации сайтов с кириллическими доменами

Зона .рус фиксирует рост свыше 2,5% за две недели на фоне закона о кириллице. Каждая девятая компания, искавшая кириллический домен в зоне .рф, столкнулась с тем, что нужное имя уже занято. Об этом CNews сообщили представители регистратора доменов «Русские имена».

Доменная зона .рф практически исчерпана: по имеющимся данным, 90% популярных русскоязычных слов в ней уже зарегистрированы, а средний чек на вторичном рынке достиг 66 300 руб. При этом те же имена в зоне .рус доступны для свободной регистрации. На фоне вступления в силу Федерального закона №168-ФЗ, ограничивающего использование иностранных языков в публичном пространстве, кириллическая доменная зона .рус зафиксировала устойчивый рост: по итогам последних двух недель прирост составил свыше 2,5% — позитивная динамика сохраняется, а темп новых регистраций продолжает ускоряться.

Закон вступил в силу 1 марта 2026 г. Российские компании начали менять языковую стратегию заблаговременно: по данным «Онлайн Патент» и «Рег.решения», во втором полугодии 2025 г. заявки на товарные знаки в кириллице впервые за три года обогнали латиницу. В 2023–2024 гг. латиница стабильно опережала кириллицу в среднем на 23%, в первом полугодии 2025 г. — на 10%, однако уже во втором полугодии 2025 г. кириллица вышла вперед в среднем на 10%, а в пиковые месяцы — ноябрь и декабрь — разрыв достиг 20%. Спрос на кириллические домены вырос соответственно, однако зона .рф к этому моменту оказалась фактически исчерпана.

По данным «Руцентра», в выборке из 2 070 популярных слов домены в зоне .рф заняты в 90% случаев, а среди слов, одновременно защищенных товарным знаком, — в 91%. Аналитика также фиксирует устойчивый рост среднего чека на вторичном рынке .рф: за три года он вырос на 38,5% и по итогам 2025 г. составил 66 300 руб. — более чем вдвое выше, чем в зоне .ru. Предпринимателям приходится либо мириться с компромиссными вариантами, либо платить за желаемое имя на аукционе — иногда по миллиону рублей и выше. Зона .рус, делегированная ICANN в 2016 г. как всемирный домен русского языка, предлагает принципиально иную ситуацию: тысячи звучных, коротких и запоминающихся имен здесь по-прежнему доступны для первичной регистрации.

«Разрыв в цене между .рф и .рус сегодня достигает тысячекратного размера, — сказал директор ООО «Русские Имена», администратора и оператора кириллической доменной зоны .рус, Алексей Созонов. — Например, локальные доменные имена Яхонт.рф на вторичном рынке стоит 1 000 000 руб., в то время как яхонт.рус можно зарегистрировать за 179. Ялуторовск.рф — 1 100 000 руб., ялуторовск.рус — 179».

Рост зоны .рус фиксируется параллельно с расширением зоны .рф, но принципиальное отличие — в доступности. По данным «Руцентра», зона .рф занимает почти 78% сделок вторичного рынка и 89% его оборота, но именно ее насыщенность делает .рус стратегической альтернативой для нового бизнеса. Для предпринимателей, веб-разработчиков и ИТ-специалистов, которым требуется кириллический адрес, .рус представляет сегодня наиболее доступную и почти неограниченную альтернативу.