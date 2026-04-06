Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Титан-2» повысил производительность труда с помощью ИИ-системы мониторинга Solut Atomic

Российский строительный холдинг, специализирующийся на реализации крупных проектов в области промышленного и энергетического строительства, «Титан-2» объявил об успешных результатах внедрения системы мониторинга физического труда Solut Atomic на объекте центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (далее ЦКП «СКИФ») в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Система, внедренная в феврале 2024 г., позволила повысить среднюю производительность труда строителей на 20% за счет достоверного распознавания действий работников и внедрения мотивационных мер.

Solut Atomic – отечественная ИИ-платформа для мониторинга физического труда, разработанная для атомной отрасли. Система использует носимые устройства (умные часы), которые фиксируют движения работников и классифицируют их на продуктивную работу, перемещения и простои, распознавая конкретные действия. На основе данных ИИ предоставляет аналитику по конкретным рабочим, бригадам, подразделениям и подрядчикам, помогая оптимизировать процессы, снижать простои и повышать эффективность использования рабочего времени. Также система позволяет выявлять объективные причины простоя, например: отсутствие материалов, долгую выдачу нарядов, или ожидание смежников.

За два года реализации проекта в периметр мониторинга было вовлечено более 5 тыс. рабочих, и, несмотря на высокую оборачиваемость персонала, удалось предотвратить прирост потерь рабочего времени и обеспечить устойчивое улучшение производительности труда. Отчёты Solut Atomic позволили фиксировать динамику по каждому рабочему ежедневно, сравнивать бригады и подрядчиков между собой, корректировать планирование смен и распределение нагрузки на основании фактических данных, выявлять систематически недогруженные участки и оптимизировать процессы.

Согласно методике экспресс-оценки, применяемой специалистами Solut и заказчика, эффект достигается за счёт увеличения доли смен с достижением нормы полезного времени, сокращения потерь рабочего времени, оптимизации распределения ресурсов между зонами строительства, повышения ответственности подрядчиков за результаты.

Юрий Сауленко, руководитель программы по строительству центра коллективного пользования «СКИФ» «Концерн Титан-2», сказал: «Внедрение системы Solut Atomic стало ключевым фактором в оптимизации трудовых ресурсов на проекте ЦКП «СКИФ». Мы наблюдаем рост производительности на 20% и более, что позволяет вовремя завершать этапы строительства. Общая готовность объекта достигла более 97%, и мы уверены в успешном запуске в первой половине 2026 г.».

Внедрение ИИ-платформы способствовало оптимизации затрат, повышению вовлеченности работников и их руководителей в данный проект. «Титан-2» планирует масштабировать систему на новые проекты, включая строительство новых АЭС и промышленных объектов в России и за рубежом, с целью достижения аналогичных результатов и укрепления лидерства в отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

