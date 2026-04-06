«Т-Технологии» открыла первый ИТ-хаб в Красноярске

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», сообщила об открытии первого ИТ-хаба в Красноярске. Офис расположен в бизнес-центре «Собрание» и занимает этаж площадью 1,2 тыс. м². В хабе работают 80 ИТ-специалистов, пространство рассчитано на дальнейшее расширение команды.

ИТ-хабы — это региональная сеть из более чем 25 офисов «Т-Технологий» в России и Белоруссии, где работают ИТ-специалисты компании.

В красноярском хабе работают специалисты разных технологических направлений. Наиболее представлены фронтенд-разработка (React, Angular), Python и Java, мобильная разработка, системный анализ и SRE. Команды работают над банковскими платформами, экосистемными сервисами, решениями для «Т-Бизнеса», а также сервисами платежей и переводов.

Пространство спроектировано с учетом разных форматов работы: предусмотрены open space с панорамными окнами, рабочие места с подъемными столами, переговорные комнаты, зум-кабины и митап-зона для мероприятий. Для сотрудников оборудованы зоны отдыха, спортивные активности, душевая и капсулы для сна. Переговорные названы в честь рек Красноярского края: «Енисей», «Ангара», «Тунгуска» и «Мана», а в оформлении офиса используются графические элементы с региональной символикой.

Команда в Красноярске участвует в профессиональных и образовательных инициативах региона.

Вячеслав Цыганов, исполнительный директор «Т-Технологий», сказал: «Мы постепенно развиваем присутствие в Красноярске: проводим лекции и мероприятия для студентов, сотрудничаем с Сибирским федеральным университетом, Физико-математической школой СФУ и центром „Спутник“. Открытие ИТ-хаба — следующий шаг в развитии нашей команды в регионе. Он позволит проводить больше образовательных и профессиональных мероприятий, станет площадкой для встреч ИТ-сообщества и поможет расширять инженерную команду в регионе».

