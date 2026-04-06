«Р7» выпустила обновленный «Р7 офис»

Компания «Р7» объявила о выпуске новой версии «Р7 офис». Обновление десктопных редакторов «Р7 офис» даст пользователям новые возможности по работе с презентациями, визуализации данных, сводных и умных таблиц. Теперь на слайдах можно запускать gif-анимации, на диаграммах настраивать ширину столбцов, в сводных таблицах получать детализацию данных в пару кликов и многое другое.

В числе заметных нововведений: поддержка gif-анимации при показе слайдов презентации, что позволит сделать их еще более живыми и наглядными.

В редакторе таблиц пользователи получили возможность изменять ширину столбцов в диаграммах, что помогает точнее управлять плотностью отображения данных и расставлять акценты при подготовке аналитических материалов и отчетности.

Отдельное внимание разработчики уделили аналитическим сценариям. В сводных таблицах реализована функция раскрытия детализации для пустых ячеек. Если в сводной таблице есть поле, для которого не заданы исходные данные, по двойному клику на нем редактор покажет обычную пустую таблицу. Задумка в том, что пользователь в реальном времени может вписывать в нее свои данные и гибко настраивать аналитику прямо на месте. Чтобы новые данные появились в сводной таблице, важно обновить ее: для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на таблицу и в выпадающем меню выбрать «Обновить».

В новом релизе появилась возможность переименовывать умные таблицы. Раньше такие таблицы уже позволяли работать с диапазоном данных как с единым объектом: при добавлении новых строк они автоматически расширялись, а в формулах можно было ссылаться на таблицу целиком. Однако имена назначались автоматически, например «Таблица1» или «Таблица2», и не подлежали изменению. Теперь их можно задать вручную: достаточно выделить ячейки со значениями, на вкладке «Вставка» выбрать «Таблица», а затем в появившейся боковой панели параметров ввести свой вариант имени.

Помимо новых возможностей, обновление включает значительный пакет улучшений и оптимизаций, которые касаются не только редактора таблиц, но и текстового, а также редактора презентаций. Улучшена работа ряда формул, фильтрация и сортировка данных, повышена стабильность работы с файлами распространенных форматов: устранены ошибки при импорте и открытии документов CSV, XML (SpreadsheetML). Редактор презентаций получил улучшения в механизме экспорта файлов .pptх. В ряде компонентов редакторов улучшена безопасность: устранены XSS-уязвимости (межсайтовый скриптинг).