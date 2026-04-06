Новые панорамные IP-камеры марки Panocam с многозадачной видеоаналитикой

Обеспечить непрерывный видеоконтроль охраняемой территории способны новые панорамные IP-камеры PNC-NE5812P-ASM-FL марки Panocam от российского производителя компании «Панокам». Конструктивное преимущество новинки – использование сразу двух идентичных видеомодулей на базе 1/1,8" 4 Мп КМОП-сенсора и 3,6 мм объектива с обзором 180°/90°, с которыми суммарное панорамное изображение может иметь разрешение 8 Мп. Антивандальный корпус и работа при температурах от -40 °С позволяют эксплуатировать панорамные IP-камеры в уличных условиях. Кроме того, PNC-NE5812P-ASM-FL снабжены встроенным микрофоном, динамиком и тревожными входами/выходами, позволяют задействовать два типа подсветки (ИК и LED) дальностью до 40 м и применять многофункциональную видеоаналитику. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Изображение от двух видеомодулей с суммарным разрешением 8 Мп IP-камера способна передавать тремя потоками. Гибкие настройки параметров потоков предусматривают выбор формата сжатия (H.265(+), H.264(+) или др.), разрешения, фреймрейта и битрейта (от 3 кбит/с до 16 Мбит/с). При этом видео с максимальным разрешением 5120х1520 пикс. панорамные IP-камеры Panocam способны передавать при 25/30 к/с. Благодаря встроенным микрофону и динамику, модель PNC-NE5812P-ASM-FL поддерживает передачу видео со звуковым сопровождением и позволяет организовать двустороннюю голосовую связь. Для локальной записи и хранения данных возможна установка microSD-карты памяти до 256 ГБ.

Два встроенных прожектора – ИК и LED – с дальностью подсветки до 40 м каждый расширяют возможности видеонаблюдения с помощью IP-камеры PNC-NE5812P-ASM-FL в ночное время. Более того, LED-осветитель имеет красно-синюю световую индикацию, которая, наряду со звуковым оповещением, может использоваться в качестве реакции на тревожные события. Высокую детализацию и информативность панорамного изображения при контрастном освещении обеспечивает режим широкого динамического диапазона WDR 140 дБ. Наряду с этим панорамные IP-камеры применяют алгоритмы BLC, HLC, настройку баланса белого и яркости, цифровой фильтр шумоподавления 3D DNR и другие функции для оптимизации качества картинки.

Панорамные IP-камеры PNC-NE5812P-ASM-FL

Предустановленные «на борт» IP-камеры Panocam модули видеоаналитики обеспечивают защиту периметра (обнаружение пересечения виртуальной линии и классификация объектов: люди, моторные/безмоторные транспортные средства), интеллектуальную детекцию движения, распознавание лиц, подсчет людей и формирование тепловых карт. При этом панорамная модель PNC-NE5812P-ASM-FL формирует и транслирует метаданные, содержащие информацию о характеристиках зафиксированных объектов. Работая совместно с NVR бренда Panocam, панорамные IP-камеры позволяют осуществлять ИИ-поиск и быстро находить в многочасовых видеоархивах требуемые кадры по атрибутам транспорта и человеческих фигур/лиц.

Достаточно компактные размеры цилиндрического корпуса выделяют модель PNC-NE5812P-ASM-FL марки Panocam среди панорамных IP-камер. При этом сам корпус надежно защищает объективы, сенсоры и другие компоненты IP-камеры от климатических воздействий и механических повреждений, поскольку выполнен в соответствии с классами IP67 и IK10. Дополнительно эти панорамные IP-камеры защищены и от скачков напряжения до 6000 В. Все это, а также широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С, позволяет задействовать новинку для решения задач видеонаблюдения на различных уличных объектах, включая те, где не исключены риски вандализма, ударов молний и других повреждений.

Новые панорамные IP-камеры российского бренда Panocam PNC-NE5812P-ASM-FL уже доступны для клиентов «АРМО-Системы».